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Birçok telefonu hackleyebilen 5 dolarlık aparat

Araştırmacılar, 5 dolarlık bir aparat kullanarak birçok telefonun kolayca hacklenebileceğini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 17:19..
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Michigan Eyalet Üniversitesi, Nebraska-Lincoln Üniversitesi, Washington Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'nden bir grup bilim insanı, 5 dolarlık bir aparat ile iPhone, Samsung Galaxy ve Pixel telefonların nasıl kolaylıkla hacklenebileceğini gösterdi.

Söz konusu aparat, akıllı telefonların mikrofonlarını kullanarak telefonlarda bulunan Siri veya Google Asistan gibi sesli asistanlara, insan kulağı tarafından duyulmayan ultrasonik dalgalar gönderiyor.

ultradsonic

BİRÇOK KİLİTLİ TELEFONA ERİŞEBİLİYOR

“SurfingAttack” olarak adlandırılan saldırı; Apple'ın Siri, Samsung'un Bixby ve Google Asistanı'nda aralarında bulunduğu birçok sesli asistanı kandırarak telefonlara erişebiliyor.

Bilim insanları söz konusu yöntemi kullanarak telefonların kilidini açtı, gelen mesajları okudu, telefon çağrıları yaptı ve hatta ön kameradan selfie çekmeyi başardı.

ses

SURFING ATTACK NASIL ÇALIŞIYOR

SurfingAttack, cihazların kilidini aşıp içeriye sızabilmek için bir dizi bir dizi duyulamaz ses komutları gönderiyor. Sistem, bunu yaparken ise akıllı telefonların çoğunda kullanılan mikrofon teknolojisi olan mikro-elektro-mekanik sistemlerden (MEMS) yararlanıyor.

SURFING ATTACK YÖNTEMİNE KARŞI SAVUNMASIZ OLAN TELEFONLAR

Bilim insanları, Surfing Attack yöntemiyle aşağıdaki telefonlara sızmayı başardı:

  • Google Pixel
  • Google Pixel 2
  • Google Pixel 3
  • Moto G5
  • Moto Z4
  • Samsung Galaxy S7
  • Samsung Galaxy S9
  • Xiaomi Mi5
  • Xiaomi Mi8
  • Xiaomi Mi8 Lite
  • Huawei Honor View 10
  • iPhone 5
  • iPhone 5s
  • iPhone 6+
  • iPhone X

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Birçok telefonu hackleyebilen 5 dolarlık aparat

Birçok telefonu hackleyebilen 5 dolarlık aparat

Birçok telefonu hackleyebilen 5 dolarlık aparat

Birçok telefonu hackleyebilen 5 dolarlık aparat

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