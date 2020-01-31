Birleşmiş Milletler çalışanlarının WhatsApp kullanması yasaklandı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son aylarda yaşadığı gizlilik problemleriyle yeniden gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialara göre, 2018 yılının Mayıs ayında gerçekleşen olayda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, kişisel hesabı üzerinden Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin patronu Jeff Bezos'a WhatsApp üzerinden bir mesaj göndermiş ve Bezos'un telefonunu hackleyip verileri ele geçirmişti.

Facebook, her ne kadar WhatsApp'ın asla hacklenemeyeceğini açıklasa da basına sızan bu olay nedeniyle uygulama oldukça güven kaybetti.

BM ÇALIŞANLARI İÇİN YASAKLANDI

Birleşmiş Milletler sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, uygulamanın güvenlik endişeleri taşıdığı ve iletişimi riske soktuğu gerekçesiyle BM çalışanları artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

Öte yandan dijital güvenlik uzmanı Oded Vanunu, her uygulamanın profesyonel hackerlar tarafından bir şekilde istismar edilebilecek bir kusuru olduğunu belirterek, WhatsApp'ın diğer uygulamalara kıyasla daha güvenli olduğunu vurguladı.

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