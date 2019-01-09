Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunuyor.

Söz konusu krediyle gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

FAİZ ORANLARI

Birleştiren İhtiyaç Kredisi; 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacak.

NAKİT ÖDEME YAPILMAYACAK

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler, borç ekstrelerini bankaya götürerek başvuru yapabilir.

Başvuru yapan kişilere nakit ödeme yapılmadan doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapılacak.

Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak.