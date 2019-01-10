Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredi kartı borçlularına yönelik açıkladığı borç yapılandırma müjdesinin detayları da belli oluyor.

Cumhurbaşkanı'nın; "Ziraat Bankası aracılığıyla, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak." sözleriyle açıkladığı yapılandırmada da bireysel kredi kartlarında borç miktarına bakılmadan, aylık gelir oranıyla taksitlendirme mümkün olacak.

YAPILANDIRILAN KART KAPATILACAK

Kredi kartı yapılandırmasıyla ilgili birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de borcu yapılandırılan kartlar tekrar kullanılabilecek mi?

Bankalarda kredi kartı yapılandırmasında olduğu gibi Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nde de yapılandırılan kredi kartları kapatılacak ve borcu sıfırlanan kartların yeniden yapılandırılmasının önüne geçilecek.