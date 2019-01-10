taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4787
Euro
6.34065
Altın
1296.715
Borsa
90758.39
Gram Altın
228.934

Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Kredi kartı borcu olanlara, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılandırma imkanı veren sistemde, borçlar kapatıldıktan sonra yeni kredi kartı çıkartmak mümkün olmayacak.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredi kartı borçlularına yönelik açıkladığı borç yapılandırma müjdesinin detayları da belli oluyor.

Cumhurbaşkanı'nın; "Ziraat Bankası aracılığıyla, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak." sözleriyle açıkladığı yapılandırmada da bireysel kredi kartlarında borç miktarına bakılmadan, aylık gelir oranıyla taksitlendirme mümkün olacak.

YAPILANDIRILAN KART KAPATILACAK

Kredi kartı yapılandırmasıyla ilgili birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de borcu yapılandırılan kartlar tekrar kullanılabilecek mi?

Bankalarda kredi kartı yapılandırmasında olduğu gibi Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nde de yapılandırılan kredi kartları kapatılacak ve borcu sıfırlanan kartların yeniden yapılandırılmasının önüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı'ndan kredi kartı borçlularına müjde haberi
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Türkiye'de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı haberi
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Kredi kartı borçlularına verilecek kredinin faiz oranları haberi
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı haberi
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir haberi
Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin detayları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

25
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

51
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

94
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

60
Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

36
Aslı Enver'in eski hali

Aslı Enver'in eski hali

10
10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir