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Birlikte yaşadıkları evde ölü bulundular

Tokat'ın Zile ilçesinde işçi emeklisi Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz, birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

DHA | 22.11.2018 - 16:18..
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Tokat'ın Zile ilçesinde polisin yaptığı incelemede, işçi emeklisi Hüseyin Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğulduğu belirlendi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Zile ilçesi Şeyhali Mahallesi'ndeki müstakil evde yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'dan haber alamayan komşuları, önceki gün durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polisin ilk incelemesinde, Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet izine rastlanmadı. Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedenleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside ise Hüyük ve Korkmaz'ın boğulduğu belirlendi.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük'ün cenazesi, bugün öğle namazının ardından Zile'de toprağa verildi. Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Hasan Hüyük'ün önceki evliliğinden 3, Hatice Korkmaz'ın ise 6 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Polis, olayı cinayet kapsamında değerlendirerek, soruşturma başlattı.

Birlikte yaşadıkları evde ölü bulundular

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