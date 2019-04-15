taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8092
Euro
6.57315
Altın
1287.77
Borsa
95976.82
Gram Altın
240.483

Bisikletle dünyayı gezen Fransız'ın son durağı Malatya

Fransız Mael Boisgontier, bisikletle çıktığı dünya turunda şu ana kadar 29 ülke dolaştı. Fransız, bu kez Malatya'da mola vererek turuna devam edecek.

DHA | 15.04.2019 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Fransa'dan 11 ay önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Mael Boisgontier (37), 29 ülke dolaştı. Şu ana kadar 17 bin 212 kilometre yol yapan Boisgontier'in, Türkiye'deki son durağı Malatya oldu.

MALATYA'DA MOLA VERDİ

Edirne'den giriş yaptıktan sonra İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Kırşehir, Kayseri ve Kapadokya'yı gezen Boisgontier, Malatya'da mola verdi.

Kayısısı ile ünlü kentte olmaktan memnuniyetini dile getiren Boisgontier, bisikletiyle dağ bayır dolaştığını söyledi. Türkiye'de ziyaret ettiği her noktada kendisine çay ikram edildiğini ifade eden ve bisikletine gezdiği ülkelerin bayrağını yapıştıran Fransız bisiklet seyahatçisi Boisgontier, Türkiye'den sonra İran'a, Türkmenistan'a Özbekistan'a, Moğolistan'a Çin ve Japonya'ya gidecek.

Bisikletle dünyayı gezen Fransız'ın son durağı Malatya

BURADAN SONRA BİRÇOK ÜLKEYE GİDECEK

Fransız bisikletçi 27 gündür Türkiye'de turladığını belirterek, "Buradan sonra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Çin ve Japonya'ya geçeceğim. Kapadokya'dan buraya geliyorum. Buradan sonra tekrar yola çıkacağım. Bütün insanlar yardım etti. Dışarıda çadırda kalıyorum. Türk insanları çok yardımsever. Gördüğü yerde çayını veriyor, yemeğini veriyor." dedi.

Boisgontier, Malatya'da verdiği moladan sonra Ağrı'da bulunan Gürbuak Sınır Kapısı'ndan diğer ülkelere gitmek için yola çıktı.

Bisikletle dünyayı gezen Fransız'ın son durağı Malatya

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

407
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

76
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

42
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

74
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

28
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

24
İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir