Bitcoin 80 bin doların üzerine çıktı

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, üç ayın zirvesine çıkarak 80 bin 587 dolara geldi.

Uzmanlar, 80 bin dolar seviyesinin çok önemli bir "psikolojik bariyer" olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalınmasının ivmeyi artıracağını belirtiyor.

Asya borsalarındaki ralli kriptoyu tetikleyince artışa geçen Bitcoin'deki yükseliş seyri altcoinlerde de etkili oldu.

Lider kripto paradaki bu yükseliş, Ethereum'un değerinin artmasına neden oldu. Para birimi, yüzde 2,63 artarak 2 bin 365,18 dolara yükseldi.

KRİPTO PARALARI ETKİLEYEN GELİŞMELER

1- Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler:

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere rehberlik edileceğini açıklarken; İranlı yetkililer, ABD'nin boğaza herhangi bir müdahalesini "ateşkes ihlali" olarak kabul edecekleri uyarısında bulundu.

2- Asya borsaları ile korelasyon:

MSCI Asya Hisse Senetleri Endeksi'nin, teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerindeki kâr açıklamalarıyla Şubat ayındaki rekor seviyelerine yaklaşması, yatırımcı iştahını körükledi.

3- Kurumsal talep patlaması:

Geçtiğimiz Cuma günü, ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 630 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu veri, kurumsal yatırımcıların piyasaya olan güveninin sürdüğünü kanıtlıyor.

4- Yasal düzenleme iyimserliği:

ABD Senatosu’nda stabilcoin düzenlemelerine yönelik engellerin kalkabileceğine ve kapsamlı kripto yasalarının önünün açılabileceğine dair umutlar, piyasa moralini yükseltti.