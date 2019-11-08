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Bitcoin Safiye yakalandı

Kılıktan kılığa giren bitcoin dolandırıcı Safiye Gökçe Bulut, sonunda yakayı ele verdi.

İHA | 08.11.2019 - 09:48..
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Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

AYDIN'A GÖNDERİLDİ

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık Suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi

Bitcoin Safiye yakalandı

BİTCOİN DOLANDIRICISI

Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdı.

Kripto para hesaplarında ise toplam 375 milyon lira değerinde 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.

Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye'nin eğlence görüntüleri

Bitcoin Safiye yakalandı

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