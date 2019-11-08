Bitcoin Safiye yakalandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

AYDIN'A GÖNDERİLDİ

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık Suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi

BİTCOİN DOLANDIRICISI

Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdı.

Kripto para hesaplarında ise toplam 375 milyon lira değerinde 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.