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Bitcoin Safiye'nin eğlence görüntüleri

375 milyon lirayla ortadan kaybolan Bitcoin Safiye'den geriye eğlence görüntüleri kaldı.

DHA | 05.11.2019 - 13:56..
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Kendisini ekonomist-broker olarak tanıtan Safiye Gökçe Y., 8 ilde onlarca kişiyi dolandırarak 375 milyon lirayla ortada kayboldu.

Polis ekiplerinin her yerde aradığı Bitcoin Safiye hakkında yurt dışı yasağı var.

Aylardır kendisinden haber alamayan mağdurlar, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Bitcoin Safiye'nin eğlence görüntüleri VİDEO

BAŞÖRTÜSÜ VAR, ALKOL ALIYOR

Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçen Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görülüyor.

Bitcoin Safiye'nin eğlence görüntüleri

Bitcoin Safiye'nin eğlence görüntüleri

Bitcoin Safiye'nin eğlence görüntüleri

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