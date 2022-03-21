Abidin Dino kimdir

Türk sanata tarihinin önemli ismi, yazar ve ressam Abidin Dino'nun hayat hikayesidir.

Abidin Dino, ressam ve yazar... O Türk sanat tarihinin usta ressamı. Şair , düşünür, edebiyatçı...

Günlük dilde sıkça kullandığımız bir cümle var onunla ilgili.

O da şu; "Bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin?

Evet , belki mutluluğun resmini çizemedi ama hepimizin aklına kazınan resimler, tablolar yaptı. Dünyaca ünlü ressam Salvador Dali gibi ressamların yanında bulundu onlardan dersler aldı.

Görüşlerinden dolayı pek çok kez sürgün hayatı yaşadı, ülkesinden uzak biçimde hayatını sürdürdü. Abidin Dino, sadece ressam değil; aynı zamanda usta bir yazardı. Nice kitaplar, şiirler kaleme aldı. Dino'nun adı Türk sanat tarihinde unutulmaz bir yere ait.

İşte Abidin Dina'ya dair bazı notlar...

1913'te doğan ressam ve yazar, ilk desen ve yazıları Artist dergisinde yayınlandı Geleneksel kültürden yararlanan, çevreyi ve halkı konu edinen bir sanat anlayışını savunmak amacıyla birkaç arkadaşıyla birlikte Liman Grubu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Siyasi görüşlerinden dolayı sıkıyönetim kararıyla İstanbul'dan uzaklaştırıldı. 1951'den sonra Paris'e yerleşti.

Resimleri, dünyanın dört bir yanında resmi ve özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, aralarında Pertev Naili Boratav'ın Türk Masalları, Nâzım Hikmet'in Kuvâyi Milliye ve Yaşar Kemal'in Deniz Küstü gibi yapıtlarının da bulunduğu kitapları resimledi.

Abidin Dino, ilk çizimlerini "Yarın" gazetesinde, ilk yazılarını "Artist" dergisinde yayınladı. "Halkın Dostu" gazetesinde yayımlanan Atatürk konulu çizimleri, Mustafa Kemal'in de beğenisini kazanmıştı.

DİNO'YA ATATÜRK YARDIMI

Atatürk'ün önderlik ettiği olayla Abidin Dino sinema eğitimi için1934 yılında Sovyetler Birliği'ne gitti. Daha sonra yurda döndü çeşitli dergilerde yazdı, resim ve heykel çalışmaları yaptı. Eşi Güzin hanımla evlendi. Büyük aşk yaşadığı eşi ile birlikte sürgüne gitti.

ABİDİN DİNO ÖLDÜ

Son derece çalkantılı bir yaşamı olan Abidin Dino, Picasso gibi dünyaca ünlü sanatçılarla tanışıp birlikte çalışma fırsatı da buldu. Yurda döndükten sonra ise çalışmalarını sürdürdü.

Dünyaca tanınan bir sanatçı olan Abidin Dino 1990 tarihinde kansere yakalanıp yıllarca bu hastalıkla boğuştuktan sonra 7 Aralık 1993 tarihinde Paris'te vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Abidin Dino Aşiyan'daki aile mezarlığına defnedilmiştir.





KİTAPLARINDAN BAZILARI

Yayınlanmış kitaplarından bazıları: Gören Göz İçin Fikret Muallâ, Acıyı Çizmek, Sinan, Kısa Hayat Öyküm, Nâzım Hikmet, Ne Güzel Çocukluktu