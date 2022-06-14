Suna Pekuysal kimdir

Türk sinemacısının sevilen yüzlerinden olan Suna Pekuysal'ın hayat hikayesidir.

Asıl adı Suna Belener olan Suna Pekuysal, 24 Ekim 1933 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümü'nde öğrenim görürken 1949 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde Kadri Ögelman'ın "Artist Aranıyor" adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1952 de İstanbul Şehir Tiyatrosu dram bölümü kadrosuna geçti.

1964 yılında gazeteci Ergun Köknar ile evlendi. 1973 yılında oğulları Sait Ali Köknar dünyaya geldi. Suna Pekuysal, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 1984 yılında sahnelenen, Ekrem Reşit Rey'in 1933 yılında kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey'in bestelerini yaptığı ve Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Lüküs Hayat adlı müzikalde Zihni Göktay ile 14 yıl aralıksız olarak oynadı.

Emekliye ayrıldı

Lüküs Hayat operetindeki Zeynep rolüyle gönüllerdeki tahtını pekiştirdi. Birçok televizyon reklam ve dizilerinde, müzikallerde sanatçılık başarısını gösteren Suna Pekuysal, 54 yıl Şehir Tiyatroları'nda görev yaptıktan sonra, 24 Ekim 1998 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Yarım asırlık sanat yaşamı

Yarım asırdan fazla süredir devam eden sanat yaşamı boyunca 250'den fazla oyunda, 100'e yakın da sinema filminde rol aldı. Son yıllarındaki en ses getiren rolü ATV'de Özkan Uğur ile başrolü paylaştığı "Yeter Anne" adlı komedi dizisi oldu.

Efsane dizi: Annem Annem

1979'da TV'de Tatlı Çarşamba adlı güldürüdeki oyunuyla başarı kazandı. Birçok TV reklamında gözüktü, müzikallerde yer aldı. Kartal Tibet'in TV için çektiği "Annem Annem" dizisinde oynadı.



Suna Pekuysal, dizi filmlerde de rol aldı, Bunların arasında Genç Indiana Jones dizisinin bir filmi de vardı ve konusu Türkiye'de geçen İstanbul: Eylül 1918 isimli bu filmde bir falcıyı canlandırdı.





Suna Pekuysal öldü

Pekuysal, 17 Temmuz 2008 günü evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınarak, ameliyat edildi, ardından yoğun bakıma alındı. Burada solunum cihazına bağlanan Pekuysal, 22 Temmuz 2008 günü hayata gözlerini kapadı