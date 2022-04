Mehmet Ali Birand kimdir

Türk basın tarihinin önemli isimlerinden olan gazeteci Mehmet Ali Birand'ın hayat hikayesidir.

Hepimiz onu haber sunarken her gün taktığı farklı farklı ve renkli saatleriyle biliriz. Haber sunarken dilinin sürekli sürçmesi, ve bunun kendisinin de hoşuna gitmesi hepimizin hafızlarında.

Mehmet Ali Birand, Türk basın tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir. Gazetecilik ve habercilik onun en büyük sevdasıydı, aşkıydı. Tabiri caizse haberle kalkıyor, haberle yatıyordu.

Hepimizin meslek büyüğüydü. Onun elinden nice gazeteci ve haberci yetişti. Adeta bir okuldu Mehmet Ali Birand. 32. Gün programıyla Türkiye'nin nabzını tuttu. Bu program onun adıyla özdeşleşti resmen.

2013'te hayatını kaybeden büyük gazeteci Birand'ın hayat hikayesi...

İstanbul'da başlayan bir yaşam

Mehmet Ali Birand, 941’de İstanbul’da doğdu. 1962’de Galatasaray Lisesi’ nden mezun olduktan sonra; İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi fakat ekonomik nedenlerden dolayı devam edemedi. Gazeteciliğe 1964’te Milliyet’in dış haberler servisinde başladı.

Kariyeri...

1985’te TRT 1’de 32. Gün programını hazırladı ve sundu; bu program daha sonra Show TV ve CNN Türk televizyonlarında yayınlandı.

1989’da Kıbrıs, ardından 27 Mayıs Darbesi’ni anlatan Demirkırat, 12 Mart, 12 Eylül, Özallı Yıllar ve Son Darbe 28 Şubat belgesellerini yaptı. Sabah ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk’te Manşet adlı bir talk show programı yaptı.

Yılın yazarı ödülü

2005’te Kanal D ana haber bülteninin genel yayın yönetmeni oldu. 2009’da ise hem CNN Türk’ün hem de Kanal D’nin genel yayın yönetmenliğini yaparak ortak bir haber merkezi oluşturdu.

1976’da TÜYAP Kitap Fuarı’nın Yılın Yazarı Ödülü’nü, 1984’te Sedat Simavi Vakfı Kitle Haberleşme Ödülü’nü, 1987 yılında Avrupa Konseyi’nin Yılın Gazetecisi Ödülü’nü; ayrıca 1993’te Lion Kulüpleri Melvin Jones Fellow Ödülü’nü ve Fransız Şövalye Nişanı’nı kazandı.





Kitapları...

Mehmet Ali Birand meslek hayatı boyunca pek çok kitap da yazdı. işte onlardan bazıları; 30 Sıcak Gün ,Bir Pazar Hikâyesi,, Diyet, 12 Eylül Saat, Türkiye’nin Ortak Pazar Macerası, Emret Komutanım, Demirkırat, Bülent Çaplı ve Can Dündar’la birlikte),Türkiye’nin Gümrük Birliği Macerası Apo ve PKK, 12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi Bülent Çaplı ve Can Dündar’la birlikte), 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı (1999, Hikmet Bila ve Rıdvan Akar’la birlikte), Türkiye’nin Avrupa Macerası The Özal: Bir Davanın Öyküsü (Soner Yalçın’la birlikte), 20 Yılın Perde Arkası: 32. Gün Son Darbe – 28 Şubat ...