Abraham Lincoln kimdir

Amerika Birleşik Devletleri'nin 16'ıncı Başkanı olan ve suikast sonucu öldürülen, Abraham Lincoln'un hayat hikayesidir.

ABD'nin suikast sonucu öldürülen Abraham Lincoln, ABD başkanları arasında en çok sevilen ve sayılan isimlerden oldu. Köleliğe karşı olan tutumu ve kararlığıyla kısa sürede halktan büyük sevgi toplayan çiçeği burnunda başkan, ABD tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Köleliği kaldıran ve bununla mücadele eden Lincoln, 1865'te karısıyla tiyatro izlerken arkasına yaklaşan suikastçı tarafından ensesine sıkılan tek kurşunla hayatını kaybetti.

"Demokrasi" zaferinin mimarlarından olan Abraham Lincoln'un hayat hikayesidir..

ABD’nin 16. başkanı Abraham Lincoln, ülkesinin en büyük devlet adamlarından biridir. Kentucky eyaletinin Hardin bölgesinde, yoksul bir çift­çinin oğlu olarak dünyaya geldi. Dokuz yaşındayken annesi ölen Lincoln, bir yıl kadar okula gidebildi.

Üvey annesinin özendirmesiyle çok okuyarak kendini yetiştirdi. 1830'da ailesinin Illinoisa'e taşınması üzerine Lincoln Mississipi'de işleyen bir gemide iş buldu. Daha sonra New Salem'de de çeşitli işlerde çalıştı.

Lincoln, 1834'te Illinois Yasama Meclisi'neseçilerek siyasal yaşama atıldı. Bu arada hukuk çalışarak kendini yetiştirmiş ve 1836'da baronun sınavından geçmeyi başarmıştı.

Köleliğe karşı bir başkan

1842'de Mary Ann Todd'la evlendi. Lincolnlar'ın dört oğlu oldu. Ülkesinin siyasal yaşamında adını duyur­madan çok önce yetenekli bir avukat olarak sivrilen Lincoln'un başarısı, keskin zekâsı ve sağduyusu kadar, dürüstlüğü ve adalete olan bağlılığından da ileri geliyordu.

Dört dönem üst üste Yasama Meclisi'ne seçilen Lincoln, bu dönemde köleliğin yeni kurulan batı eya­letlerinde de yasallaştırılmasını isteyenlere karşı çıktı.

1847'de Illinois'ten Kongre'ye seçildi. Bu sırada Meksika ile savaşa girilmiş­ti. Lincoln, Meksika ile savaşın sürdürülmesin­den yana değildi. Meksika Savaşı'nın sonunda ABD topraklarının genişlemesi, kölelik soru­nuna yeni bir boyut getirdi. Güneyliler ABD' ye yeni katılan topraklarda köleliğin anaya­saya aykırı olmadığını ileri sürüyordu.

Kölelik üzerinden başlayan tartışmalar

1856'da Cumhuriyetçi Parti'ye giren Lin­coln, 1858'deki senato seçimlerinde rakibi Stephen A. Douglas'ın karşısında yenilgiye uğradıysa da, seçim kampanyası sırasında öne sürdüğü köleliğe ilişkin görüşler ülkede geniş tartışmalara yol açtı. 1860'taki parti kongre­sinde başkan adayı seçildi ve Mart 1861'de ABD'nin 16. başkanı oldu.

Güneyliler, Lincoln'un başkan seçilmesini tepkiyle karşıladı. Bu sırada köleliğin varlığını sürdürdüğü 15 eyalete karşılık, 19 özgür eyalet bulunuyordu.

Lincoln resmen başkanlık görevine başlama­dan önce Güney Carolina bağımsızlığını ilan etti. Bundan sonraki bir yıl içinde 10 Güney eyaleti daha bağımsızlığını ilan etti.

Bu eya­letler, Jefferson Davis'in başkanlığında Ame­rika Konfederasyonu'nu kurdu. Güney Carolina'nın Sumter Kalesi'ni kuşa­tıp de geçirmesiyle Amerikan İç Savaşı başla­dı. 1 Ocak 1863'te Lincoln, Güney eyaletle­rinde köleliğin kaldırıldığını açıkladı.

İç savaş...

Lincoln'un başkanlık süresinin hemen tamamı ayrı­lıkçı Güney eyaletleriyle savaşmakla geçti. Lincoln'un karşılaştığı en önemli sorun, Robert E. Lee ve Thomas J. Jackson gibi yetenekli Güneyli generallere karşı başarılı olabilecek bir komutan çıkarabilmekti.

Sava­şın ilk yıllarında Kuzeyli ordular üst üste yenilgiye uğramıştı. Mart 1864'te Lincoln, General Ulysses S. Grant'ı başkomutanlığa getirdikten sonra bu durum değişti.

Lincoln çok sayıda askerin de oy kullandığı 1864 seçimlerinde yeniden başkan seçildi. 1865'te General Lee'nin 25 bin kişilik yorgun ve dağınık ordusu, General Grant'a teslim oldu. Bu bozgunu öbür Güneyli ordu­ların teslim olmaları ve köleliğin kaldırılması izledi.

Suikast sonucu öldürüldü

Lincoln başkanlığı sırasında birçok önemli yasa çıkarttı. Yeni bir kâğıt para uygulama­sından başka, beş yıl süreyle hazine toprakları üzerinde yaşayan ve işletenlere özel mülkiyet hakkı tanındı.

14 Nisan 1865'te karısı ile birlikte VVashing­ton'daki Ford Tiyatrosu'nda, John Wilkes Booth adında bir Güneylinin silahlı saldırısı­na uğradı ve öldü. Abraham Lincoln dürüstlüğü, demokrasiye bağlılığı ve açık sözlülüğüyle halkının sevgi ve bağlılıkla andığı bir devlet adamıdır.