Adnan Kahveci kimdir

Türk siyasetinde derin izler bırakan, esrarengiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci'nin hayat hikayesidir..

20 Şubat 1949'da Trabzon'da dünyaya gelen Adnan Kahveci, 5 Şubat 1993'te Bolu Gerede'de esrarengiz biçimde ve hala aydınlanmayan bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

1983'te Anavatan Partisi kurucuları arasında yer alan Kahveci, Turgut Özal'ın en yakın isimlerden biriydi. Kahveci, kendi kullandığı aracıyla kızı ve eşiyle birlikte vefat etti.

Adnan Kahveci, 1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu. Efsane vali lakabıyla bilinen Recep Yazıcıoğlu ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıydı.

İlkokula doğduğu köyde başlamasına rağmen babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra eğitimine İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesinde devam etti. 1966'da dönem birincisi olarak mezun oldu.

Üniversite sınavında İstanbul Üniversitesine birincilikle girmeye hak kazandı. Devlet bursuyla üniversite eğitimine ABD'de Indiana eyaletinde Purdue Üniversitesinde devam etti ve buradan elektrik mühendisi olarak mezun oldu.

Missouri Üniversitesinde mühendislik alanında doktor oldu. Bu üniversitede bir süre akademik çalışmalarına devam ettikten sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

SİYASİ HAYATI

Akademik hayatının ardından, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın yıldız danışmanlarından biri olan Kahveci, Özal'ın liderlik ettiği ANAP'ın kurucularından biriydi.

1987 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen Kahveci, 18'inci ve 19'uncu yasama döneminde milletvekilliği yaptı.

Bu süreçte, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve hazineden sorumlu devlet bakanı görevine getirilen Adnan Kahveci, Özal'ın ardından başbakanlık görevine getirilen Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da maliye bakanı olarak atandı.

"HARİKA ÇOCUK"

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği yeni fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına sunduğu çözümlerle dikkatleri üzerine çeken Kahveci, Özal'ın çok sevdiği ve güvendiği isimler arasında yer aldı.

"Harika çocuk" olarak da adlandırılan Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle isminden söz ettirdi.

SEVİLEN SİYASETÇİ

Kahveci, sanayi ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda yaptığı çalışmalar ve yolsuzlukların üzerine kararlı şekilde gitmesiyle sevilen siyasi kişilerden biri oldu.

Dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal'a Kürt sorununun çözümüne yönelik bir rapor hazırlayan Kahveci'nin buradaki demokratikleşme vurgusu dikkati çekti.

ÖLÜMÜ...

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, İstanbul-Ankara otobanında Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede öldü.