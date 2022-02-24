Ahmet Oktay kimdir

Yazar, öykücü Ahmet Oktay'ın hayat hikayesidir.

Ahmet Oktay, 1933 yılında Ankara'da doğdu. Yazmaya ortaokul sıralarında başladı.

İlk şiiri, 1949-1950 yılları arasında Gerçek dergisinde yayımlandı. Öğrenimini lisede yarım bırakarak çalışmaya başladı.

Ahmet Oktay, 1950'li yıllarda Mavi Hareketi içinde yer aldı ve aynı adlı dergide yazıları ve şiirleriyle etkin bir rol oynadı.

1961 yılında Yeni İstanbul gazetesinin Ankara bürosunda parlamento muhabiri olarak profesyonel gazeteciliğe başladı.

Çeşitli gazetelerde ve TRT Haber Merkezi'nde muhabirlik, haber müdürlüğü yaptıktan sonra 1982'de TRT'den emekli oldu.

Bir süre daha Milliyet gazetesi'nde çalışmaya devam eden Ahmet Oktay, 1993 yılında görevinden ayrılarak kendini tümüyle yazmaya verdi.

ŞİİRLE BAŞYANA EDEBİYAT YOLCULUĞU

Başlangıçta yazdığı şiirlerle Ahmed Arif şiirinden etkilendiği izlenimini verirken, 1960'lardan sonra toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla İkinci Yeni'ye doğru yöneldi.

Şiirlerinde destansı bir söyleyiş kullandı, zengin sözcük dağarcığıyla kendini hemen belli eden bir tarzla şiirler yazdı.

ÖDÜLLÜ ŞAİR

Şiir kitaplarından özellikle Yol Üstündeki Semender ( Behçet Necatigil Şiir Ödülü almasının yanı sıra içerdiği şiir isimleriyle de önem kazanmıştır.

Her bir şiirinde intihar etmiş bir şairi şiire dönüştürmüş ve o şairin biçemiyle kendi biçeminin karışımı enfes bir biçem ortaya koymuştur.

Türkiye'de birçok şiirsever bu şiir kitabı nedeniyle gizli kalmış Türk ve yabancı şairleri farklı yanlarıyla öğrenebilmiştir.





AHMET OKTAY ÖLDÜ

Ahmet Oktay, 3 Mart 2016'da hayatını kaybetti.