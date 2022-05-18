Alain Badiou kimdir

Fransız yazar ve felsefeci Alain Badiou'nun hayat hikayesidir...

Sol düşünceye sahip olan Alain Badiou, Avrupa'nın ve Fransa'nın önde gelen yazarları ve filozofları arasında yer almaktadır.

Çalışmaları arasında daha çok sol siyaset ve frakansyonları bulunan Alain Badiou, çağını etkilemiş ve düşünce hayatında önemli bir edindi kendine..

Alain Badiou, 1937'de Paris'te doğdu. Paris'teki Uluslararası Felsefe Okulu'nda ve École Normale Supérieure'de dersler vermektedir. Akademik kariyerinin yanı sıra siyasal alandaki militan kişiliğiyle de tanınır.

Uzun bir süre Fransız Genç Komünistler Birliği'nin önde gelen üyelerinden biri olan Badiou, komünizmi günümüz koşullarında savunmakta ve gerek göçmen işçilerle ilgili gerekse uluslararası plandaki mücadelelerde aktivist bir düşünür olarak yer almaktadır.





Çalışmaları

Birçok roman, oyun ve deneme kaleme almış olan düşünürün, Türk­çeye çevrilmiş pek çok eseri bulunmaktadır.

Yüzyıl, Gerçek Yaşam, Beckett, Tükenme­yen Arzu, Biliyorum Çok Kalabalıksınız, Nietzsche: Anti-Felsefe Seminerleri ve Lacan: Anti-Felsefe Seminerleri adlı eserleri Türkçeye kazandırıldı.

Alain Badiou, 85 yaşında ve hayatına Fransa'da devam etmektedir.

