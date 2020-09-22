Ali Altınbaş kimdir? Ali Altınbaş mesleği nedir?

İş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş kimdir?

Altınbaş aile üyelerinin en büyüğü olan Ali Altınbaş, Holding'in kuruluş süresi boyunca birçok başarılı işe imza atmasının ardından, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu'na Onursal Başkanlık yapmaktadır.

ALİ ALTINBAŞ KİMDİR? ALİ ALTINBAŞ NE İŞ YAPAR?

Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ali Altınbaş, aynı zamanda Onsa Rafineri, Alpet gibi Altınbaş Holding bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu'nda ve Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nda yer almaktadır.