Ali Murat Kırık kimdir

Dijital medya teknolojisi denilince aklımıza ilk gelen isimlerden olan, iletişim hocası, akademisyen Doçent Dr. Ali Murat Kırık'ın hayat hikayesidir....

Dijital medya ve teknolojisi, gelişen global dünyada yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarından birini teşkil ediyor.

Dijital medya ve teknolojisi denilince de bu alanda çalışmalar yapan, kamoyunu bilgilendiren uzmanlar da ekranlarda boy göstermeye başladı.

Bu uzmanlardan biri de kuşkusuz Ali Murat Kırık'tır. Ali Murak Kırık'ı daha iyi tanımak ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak için geniş biyografisini sunuyoruz.

BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT HİKAYESİ...

Tarih 1966'yı gösterdiğinde İstanbul'da dünyaya gelen Ali Murat Kırık'ın asıl memleketi ise Malatya'dır.

Ali Murat Kırık, Özel Bilgi Koleji’den 2004 senesinde okul birincisi olarak mezun oldu ve yine kazanmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

AKADAMİK KARİYERİ

Akademik kariyerine, 2009'da araştırma görevlisi olarak mezunu olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde adım atan Ali Murat Kırık; kendi tabiriyle dijital iletişimin gelecekteki önemli rolü dolayısıyla çalışmalarına bu yönde ağırlık vererek, IP TV Yayın Teknolojisi adlı yüksek lisans tezini 2010 yılında tamamladı.

Aynı sene içerisinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayan Ali Murat Kırık, Yeni Medya Çağı Çerçevesinde Türkiye’de Televizyondan İnternete Dönüşüm ve Sosyal Paylaşım Ağında Gençlerin Konumu adlı doktora tezini 2013 yılında tamamlayarak yardımcı doçent olarak akademik kariyerine devam etti.

ALANINDA ÖNCÜ İSİM

2018’den itibaren Doçent unvanı ile akademik hayatına halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etmekte olan Ali Murat Kırık, 2021'de açılan Görsel İletişim ve Dijital Medya Yüksek Lisans Bilim Dalı Başkanlığını yapıyor.

Kırık ayrıca, Yeni Medya Televizyon Teorileri, Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları, Sosyal Medya ve Dijital Medyada Habercilik derslerini de veriyor.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere 100’ün üzerinde makalesi ve yine kendisinin kaleme aldığı 9 adet de kitabı bulunan Ali Murt Kırık, Google Scholar sıralamasında en çok atıf alan akademisyenler arasında yer aldı.

Kırık, AD Scientific Index 2021 araştırmasına göre en çok atıf alan akademisyenler listesinde 5 bin 181’inci sırada yer alıyor.

Ali Murat Kırık, düzenli olarak gazetelerde ve dergilerde teknoloji konu başlığı altında yazılar da kaleme alıyor.

YAZDIĞI KİTAPLAR...

Ali Murat Kırık, herkesin faydalanabileceği kitaplar da kaleme aldı.

İşte o kitaplar...

Etkileşimli Televizyon, Sosyal Medya Araştırmaları I: Sosyalleşen Birey, Sosyal Medya Araştırmaları II: Sosyalleşen Olgular, Sosyal Medya Araştırmaları III: Gözetlenen Toplumdan Gözetlenen Bireye, Sosyal Medya ve İnternet Ortamında Viral Reklamcılık, Bilişim Ve…, Medya Çağında İletişim: Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe, Geleneksel Medya Çocuk ve İletişim, Yeni Medyada Çocuk ve İletişim...