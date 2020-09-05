Armando Sadiku kimdir?

Erzurumspor takıma yeni bir oyuncu transfer etti.Kulübün takıma kattığı Armando Sadiku'nun kim olduğunu herkes merak ediyor. Erzurumspor'un transfer ettiği Armando Sadiku kimdir? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transferde Arnavutluk Milli Takımı forması giyen forvet Armando Sadiku ile prensipte anlaştı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, kış turizmi açısından

Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'daki kayak yarışlarından kesitlerin yer aldığı bir video ile duyurdu.

Açıklamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum’a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

ARMANDO SADİKU KİMDİR?

Armando Sadiku, Arnavut futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Ekstraklasa ekiplerinden Legia Warszawa'da forma giymektedir.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk'un tek golünü kaydederek Arnavutluk formasıyla FIFA tarafından düzenlenen uluslararası bir turnuvada gol atan ilk futbolcu olmuştur.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'a transfer olmuştur.





ARMANDO SADİKU'NUN KARİYERİ

2007'de, altyapısında oynadığı Kategoria e Dytë ekibi Turbina Cërrik'in A takımına yükseldi.

Takım, 2007-08 sezonu sonunda Kategoria e Parë'ye yükseldi. 30 lig maçına çıktığı sezonu 10 golle tamamlayan Sadiku, sezon sonunda Kategoria Superiore'de mücadele eden Gramozi Ersekë'ye transfer oldu.

Buradaki tek sezonu olan 2009-10 sezonunda 29 lig maçına çıkıp 8 gol atarken takım ise ligi son sırada bitirerek küme düştü.

2010-11 sezonunu Elbasani'de geçiren futbolcu, 14 lig maçında 5 gol attı. Takım ise ligi son sırada tamamladı ve bir alt lige düştü.

Mart 2011'de, Challenge League'de mücadele eden İsviçreli Locarno kulübüyle sözleşme imzaladı.

Yarısında geldiği 2010-11 sezonunda 12 lig maçına çıkıp 9 gol atarken 2011-12 sezonunda oynadığı 27 maçta attığı 19 golle ligde gol kralı oldu.

Ertesi sezon başında Locarno ile bir lig maçına çıkması sonrasında, Temmuz 2012'de, aynı ligde mücadele eden Lugano ile anlaştı.

2012-13 sezonunda oynadığı 33 maçta attığı 20 golle ligde bir kez daha gol kralı oldu.[5] 2013-14 sezonuna Lugano'da başlayan Sadiku, Kasım 2013'te, Super League ekiplerinden Zürich ile Haziran 2018'e kadar sürecek olan sözleşme imzaladı.

Sezonun Lugano'da oynadığı döneminde oynadığı 11 lig maçında 6 gol kaydetti. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte, Ocak 2014'te ise yeni kulübü Zürich'e katıldı. 10 Mayıs'ta St. Gallen ile oynanan maçta dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı.

Sadiku, yeni takımındaki ilk sezonunda Schweizer Cup'ta şampiyonluk yaşarken 15 lig maçına çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. 22 Kasım'daki Sion karşılaşmasıyla sahalara dönen futbolcu, sezonu 14 lig maçında attığı 3 golle tamamladı.

2015-16 sezonunda teknik direktör Sami Hyypiä tarafından genelde yedekte tutulan Sadiku, ülkesinin de katılacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha hazır bir görüntü çizmek için sürekli olarak oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istediğini belirtmesi sonrasında Ocak 2016'da, aynı ligdeki Vaduz'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Sezonun ilk yarısında 14 lig maçında 5, ikinci yarısında ise 9 lig maçında 5 gol attı. Sezon sonunda takım Liechtensteiner Cup şampiyonluğuna da ulaşmıştı.