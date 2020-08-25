Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında?

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, İstanbul'a geldi. Peki Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

Mensah, Welinton ve N'Sakala'yı transfer eden Beşiktaş, Altınordu'nun genç yeteneği Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.

Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibinde çıktığı 34 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

ATAKAN ÜNER KİMDİR?

Atakan Üner, 16 Haziran 1999 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Futbol hayatına 2008 yılında Denizlispor'da başlayan Atakan, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu.

Yeşil-siyahlı ekipte 2 yıl forma giydikten sonra Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne (o dönemki adı Denizli Belediyespor) Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne kiralanan genç oyuncu, 3. Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol attı.

2017-2018 sezonunda Denizlispor'a dönen Atakan, ligde ve kupada toplam 17 maça çıktı, 1 gol 3 asist kaydetti. 2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Denizlispor ile yollarını ayıran ve Altınordu'nun yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden doğdu.

İzmir ekibiyle çıktığı 2 sezonda 57 maçta görev alan ve 7 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Atakan, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Atakan, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek. U16, U18, U19 ve U21 Milli Takımı'nda zaman zaman görev alan Atakan, henüz A Milli Takım forması giyemedi.