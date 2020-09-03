Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal olayı nedir?

Geçtiğimiz günlerde ölüm orucunda hayatını kaybeden DHKP-C sanığı Avukat Ebru Timtik ile birlikte ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay tahliye kararı verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Aytaç Ünsal 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde bulunuyordu.

AYTAÇ ÜNSAL OLAYI NEDİR?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon kapsamında, Ebru Timtik'le birlikte tutuklanmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Aytaç Ünsal hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiş tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.

210 gündür ölüm orucunu sürdüren Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildi.

AYTAÇ ÜNSAL KİMDİR?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alınmıştı.

DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.