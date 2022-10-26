Batuhan Mumcu kimdir

Bürokrat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Erzincan nüfusuna kayıtlı Batuhan Mumcu'nun hayat hikayesidir.

Batuhan Mumcu, ilk, orta ve lise eğitimini 1983 yılında doğduğu Erzincan’da tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Doktora eğitimine Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

Mumcu, özel sektördeki çeşitli deneyimlerinin ardından, T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığında Danışman olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık (Başbakan Yardımcılığı) bünyesinde Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyor

Vekaleten Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinin kurulduğu 2018 yılından bu yana T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürütüyor..

Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Mumcu, evli ve iki çocuk babasıdır.