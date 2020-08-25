Ben Rienstra kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'ın yeni transferi Ben Rienstra, yakın zamanda imzayı atacak. Peki yeni transfer Rienstra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ben Rienstra'nın Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard ile anlaştığını açıkladı.

BEN RIENSTRA KİMDİR?

5 Haziran 1990 doğumlu Hollandalı futbolcu profesyonel kariyerine 2010 yılında Heracles Almelo kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla PEC Zwolle, AZ, Willem II, SC Heerenveen ve Kayserispor kulüplerinde oynadı.

182 cm boyunda olan tecrübeli futbolcu kariyerinde 346 maçta forma giyen Ben Rienstra, 30 gol, 21 asist yaparak takımlarına katkı sağladı.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Rienstra'nın yakın zamanda Fortuna Sittard'a transfer olması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ben Rienstra, milli formayı kariyerinde ilk kez Hollanda U-19 takımında giydi ve burada 2 maçta kendisine yer buldu. 2012 yılında bu sefer U-20 takımına çağrıldı. Kariyeri boyuna 5 maçta sahne alıp 1 kez fileleri havalandırdı. Hollanda U-21 takımında yer alan Ben Rienstra, henüz daha burada forma şansı yakalayamadı.