Beyaz perdenin Avrupai yüzü Filiz Akın kimdir?

Filiz Akın, zarafetiyle ve birçok başarılı filmdeki imzasıyla, Yeşilçam’ın tepedeki kadın oyuncuları arasında.
Akın’ı sadece bir oyuncu olarak tanımlamak haksızlık olur. O, yalnızca beyaz perdede değil, hayatın gerçek sahnesinde de örnek bir insan olarak yer alıyor.
Filiz Akın şimdilerde 81 yaşında, doğayla iç içe sürdürdüğü hayatından kareleri ve yaşadığı zorluklara karşılık güçlü kalışını, sosyal medya hesabında bizlerle paylaşıyor.
Filiz Akın kimdir?
Suna Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğdu. Annesi bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası hakim Bekir Sami Akın’dı.
Anneannesi Halime Hanım’ın öz babası Atatürk’ün şifrecisi, üvey babası ise Atatürk’ün kalem müdürüydü. Atatürk, zaman zaman Halime Hanım’dan kıyafet seçimi için fikir alırdı.
Akın, 3 yaşına kadar Beypazarı'nda yaşadı. 7 yaşındayken annesi ile babası ayrıldı ve annesinin yeni evliliğinden, Günseli adında bir kardeşi oldu.
Eğitimi
İlköğrenimini Ankara’daki Sarar İlkokulu’nda tamamladı.Okuduğu tüm okullarda, taklit özelliği ile tanındı.
Akın, Ankara Koleji’ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara’da bulunan, New York merkezli, American Export Lines adlı acentelikte çalışmaya başladı.
İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada bir dönem mitoloji ve arkeoloji okudu.
Kazandığı ödülü, filmde oynarsa alabilecekti
1962 yılında, lise arkadaşının ısrarı ile fotoğraflarını gönderdiği Artist dergisinin yarışmasını kazandı. Ödülü ise yalnızca Akasyalar Açarken filminde oynarsa alabileceği söylendi.
Akın, filmde yer almak istemedi. Daha sonra, güvendiği isimlerden olan Memduh Ün’ün ricasıyla kabul etti.
Sinemadaki 13 yılında harikalar yarattı
Dönemin erkek yıldızlarıyla aynı filmlerde rol aldı. Ediz Hun, Kartal Tibet, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın gibi isimlerle başrolleri paylaştı.
Oyunculuk kariyerinin ilk başlarında şımarık zengin kız karakterleri canlandırıyordu. İlerleyen vakitlerde, kırılgan, masum, zarif ve fedakar kadın karakterleri oynamaya başladı: Gurbet Kuşları, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Kader, Acı Hayat, Memleketim…
Oyunculuktan fazlasını yaptı
13 yıllık sinema başarılı sinema kariyerinden sonra, 1981’de sahnelerde şarkıcılık yaptı.
1989 yılında, Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi için tekrar kamera karşısındaydı. 1992’de ilk kitabını yayınladı.
1992 - 2002 arası Paris elçiliğindeydi.
2008 ve 2009 yılında program sunuculuğu yaptı.
40 yaşından sonra mutfağa merak salmakla kalmadı, yemeklerle ilgili kitap yazdı.
Aşk hayatı çalkantılıydı
1964’te, rol aldığı Kadın Berberi filminin yapımcısı ve yönetmeni olan Türker İnanoğlu ile tanıştı. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden İlker İnanoğlu adında bir oğlu oldu. 1974’te Türker İnanoğlu’ndan boşandı.
1982 yılında Leon Bubi Rubinstein ile evlendi ve 11 yıl boyunca Paris’te yaşadı. 1993 yılında ise ayrıldılar.
1994’te, Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. Sönmez Köksal’ın Paris Büyükelçisi olmasıyla birlikte, Filiz Akın, Paris Sefiresi oldu. Türkiye’yi tanıtmak amaçlı düzenlenen birçok etkinlikte yer aldı.
Kansere yakalandı
2002’de nazofarenks isimli burun ve ağız kanserine yakalandı, gördüğü tedavi sonucunda yendi. Bu süreci kitaplaştırarak Hayata Merhaba ismiyle insanlara sundu.
Ağır kemoterapi, ses tellerinin zarar görmesine sebep oldu. Ameliyata hazırlık işlemleri sonucunda ise bir kulağında işitme kaybı gerçekleşti.
Gelecek yıllarında, kansere farkındalık için etkinliklere katıldı ve kampanyalara destek verdi. Başlattığı ‘Sarı Bilezik’ kampanyasında 1 milyon bilezik satıldı.
Kitapları
Güzelliklere Merhaba (Altın Kitaplar Yayınevi, 1992)
Hayata Merhaba (Epsilon Yayınevi, 2005)
Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine (Epsilon Yayınevi, 2006)
Lezzete Merhaba (Epsilon Yayınevi, 2013)
Filmleri
1962: Akasyalar Açarken
1962: Şehvet Uçurumları
1962: Battı Balık
1962: Sahte Nikâh
1962: Aşk Merdiveni
1963: Bekarlık Sultanlıktır
1963: Beyoğlu Piliçleri
1963: Kızlar Büyüdü
1963: Ölüm Bizi Ayıramaz
1963: Beyaz Güvercin
1963: Ölüme Çeyrek Var
1963: Bana Annemi Anlat
1963: İki Gemi Yanyana
1963: Zoraki Milyoner
1963: Arka Sokaklar
1963: Genç Kızların Sevgilisi
1964: Yankesici Kız
1964: Gurbet Kuşları
1964: Şoför Nebahat ve Kızı
1964: Kadın Berberi
1964: Meyhaneci
1964: Uçurumdaki Kadın
1964: Kardeş Kanı
1964: On Güzel Bacak
1964: İstanbul Sokaklarında
1964: Cübbeli Gelin
1964: Filinta Kadri
1964: Prangasız Mahkumlar
1964: Paylaşılmayan Sevgili
1964: Korkunç Şüphe
1964: Asfalt Rıza
1964: Tığ Gibi Delikanlı
1965: Yankesicinin Aşkı (Yankesici Kızın Aşkı)
1965: Tamirci Parçası
1965: Babasına Bak Oğlunu Al
1965: Fakir Gencin Romanı
1965: Ölüme Kadar
1965: Mirasyedi
1965: Oğlum Oğlum
1965: Sevinç Gözyaşları
1965: Şakayla Karışık
1966: Çıtkırıldım
1966: Affedilmeyen
1966: Kolejli Kızın Aşkı
1966: Vur Emri
1966: Kaderin Cilvesi
1966: Efkarlıyım Abiler
1966: Bar Kızı
1966: Erkek Severse
1966: Affet Sevgilim
1966: Acı Tesadüf
1966: Günahkar Kadın
1967: Silahlı Paşazade
1967: Ayrılık Saati
1967: Sözde Kızlar
1967: Bekar Odası
1967: Affet Beni
1967: Paşa Kızı
1967: Hindistan Cevizi
1967: Cici Gelin
1967: Yıkılan Yuva
1967: Serseriler Kralı
1967: Sefiller
1968: Arkadaşımın Aşkısın
1968: Kader
1968: Hırsız Kız
1968: Sabah Yıldızı
1968: Baharda Solan Çiçek
1968: Efkarlı Sosyetede
1968: Aşka Tövbe
1968: Yuvana Dön Baba
1968: Gül ve Şeker
1968: Ömrümün Tek Gecesi
1968: Benim de Kalbim Var
1968: İstanbul Tatili
1968: Aşkım Günahımdır
1968: Bazi-e eshgh
1969: Son Mektup
1969: Cilveli Kız
1969: Karlı Dağdaki Ateş
1969: Lekeli Melek
1969: Yaralı Kalp
1969: Hüzünlü Aşk
1969: Dağlar Kızı Reyhan
1969: Yumurcak
1970: Yuvasız Kuşlar
1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1970: Fadime
1970: Ankara Ekspresi
1970: Yarım Kalan Saadet
1970: Saadet Şehri
1970: İşportacı Kız
1970: Aşktan da Üstün
1970: Güzel Şoför
1970: Beyaz Güller
1971: Küçük Sevgilim
1971: Umutsuzlar
1971: Emine
1971: Ömrümce Unutamadım
1971: Oyun Bitti
1971: Fadime Cambazhane Gülü
1971: Seni Sevmek Kaderim
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: İki Esir
1971: Mah-pishooni
1972: Utanç
1972: Ayrılık
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1972: Tatlı Dillim
1973: Karateci Kız
1973: Soyguncular
1973: Acı Hayat
1973: Zambaklar Açarken
1973: Ağlıyorum
1974: Yumurcak / Veda
1974: Almanyalı Yarim
1974: Memleketim
1975: Tatlı Cadının Maceraları
1975: Yumurcak Belalı Tatil
1975: Babaların Babası
1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
2011: Gün Akşam Oldu
Ödülleri
1971: 8. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Ankara Ekspresi
1972: Gazeteciler Yüksek Okulu - Sinemada Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü
1974: Gazeteciler Cemiyeti - Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü
1992: Altın Kitaplar Onur Ödülü
2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2001: Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2003: İstanbul Uluslararası Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2004: Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - 2004 yılı oyunculuk ödülleri
2005: 74. İzmir Enternasyonal Fuarı - Sinema Burada Festivali Onur Ödülü
2005: Magazin Gazetecileri Derneği - 12. Altın Objektif Ödülleri - Yaşam Meslek Onur Ödülü
2005: 12. Altın Objektif Ödülleri Yaşam Meslek Onur Ödülü
2006: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi - "Fahri Doktor" unvanı
2008: 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Festival Nişanı"
2009: 16. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2010: Yeşilçam Ödülleri - Kültür ve Sanat Hizmet Ödülü
2010: 21. Ankara Uluslararası Film Festivali - Aziz Nesin Emek Ödülü
2010: Beykent Üniversitesi - Türk Sineması Sevgi Günü Onur Ödülü
2011: 6. Uluslararası Dadaş Film Festivali - Onur Ödülü
2011: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema - Sinema Onur Ödülü
2012: Magazin Gazetecileri Derneği - 18. Altın Objektif Ödülleri - Meslek Onur Ödülü
2012: Datça Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali - Onur Ödülü
2013: 4.Malatya Uluslararası Film Festivali - Onur Ödülü
2014: Türk Tayland Dostluk Ödülü
2014: Magazin Gazetecileri Derneği - 20.Altın Objektif Ödülleri - Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
2015: Kırmızı Lale Film Festivali - Yaşam Boyu Başarı Ödülü
2015: 15. Frankfurt Türk Film Festivali Onur Ödülü
2015: 1. Çanakkale Kısa Film Festivali Onur Ödülü