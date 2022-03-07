Bülent Ulusu kimdir

12 Eylül Darbesi'nden sonra Başbakan olan Bülent Ulusu'nun hayat hikayesidir.

Türk demokrasi tarihine ağır bir darbe olan 12 Eylül Darbesi'nin derin yaraları günümüzde bile kapanmış değil. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanların himayesinde başlayan darbe sonucunda 51 kişi idam edildi. 652 kişi fişlendi ve çoğu kişiden de haber alınamadı; faili meşhul biçimde ortadan kayboldular.

12 Eylül Darbesi'nden sonra ülke yönetimini ele alan askerler, ülkeyi 1983'e kadar yönetti. Daha sonra seçimleri kazanan Turgut Özal'ın Anavatan Partisi, ülke yönetimini devraldı.

Böyle bir girizgah yapmamızın sebebi ise, darbe hakkında kısa bir bilgi vermektir. Darbeden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'nci Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren, Başbakanlığa Bülent Ulusu'yu getirdi.

Peki kimdir Bülent Ulusu?

İşte Ulusu'nun hayatına dair notlar..

Oramiral Bülent Ulusu, 1923 yılında İstanbul’da doğdu. 1 Mayıs 1940 tarihinde girdiği Deniz Harp Okulu'ndan 15 Ekim 1941 tarihinde Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. Mezuniyeti müteakip muhriplerde branş subaylığı, bölüm amirliği ve çeşitli karargah görevlerinde bulunan Ulusu; 1955 yılında Deniz Harp Akademisi’nden mezun oldu.

Daha sonra sırasıyla TCG Gaziantep Komutanlığı, çeşitli karargah görevleri ve II. Muhrip Filotilla Komodorluğu görevini müteakip 1964 yılında Tuğamiralliğe terfi etti.

KARİYER BASAMAKLARINI BİR BİR ÇIKTI

Bülent Ulusu, bu rütbede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutan Vekilliği görevlerinde bulundu ve 1967 yılında Tümamiralliğe yükseldi.

Tümamiral olarak Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1970 yılında Koramiralliğe geçen Ulusu, Koramiral olarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş ve müteakiben 1974 yılında Oramirallik görevine getirildi.

BÜLENT ULUSU ÖLDÜ

Ulusu, Oramiral olarak Yüksek Askeri Şura Üyeliği, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.1977-1980 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Ulusu, 22 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybetti.