Cem Ersever kimdir

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı'nın (JİTEM) önemli isimlerinden olan, derin devlet ajanı Ahmet Cem Ersever'in hayat hikayesidir.

6 Haziran 1950'de Erzurum'da dünyaya gelen Ahmet Cem Ersever, "derin devlet" olarak adlandırılan derin bir yapının önemli isimlerinden biriydi.

Yıllarca Doğu'da ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı mücadele eden Ersever, esrarengiz biçimde öldürüldüğünde tarihler 4 Kasım 1993'ü gösteriyordu.

Pek çok operasyona önderlik eden Cem Ersever neden öldürüldü?

Bu soru günümüzde bile izaha muhtaç. Fakat derin yapılar içinde yaşanan çıkar, ya da başka seberplerden dolayı bu tür cinayetler işeniyordu.

Nitekim 1990'lı yıllar Türkiy'nin en karanlık ve kaos yıllarıydı. Özellikle faili meçhul cinayetlerin işkendiği ve kimin ne için öldürüldüğü bilinmeyen yıllardı 90'lar...

Cem Ersever'in dosyası da diğer cinayetler gibi tozlu raflara mahkum edildi. JİTEM'in önde gelen ismi Ahmet Cem Ersever'in hayat hikayesi...

Emekli Jandarma Binbaşı Cem Ersever, Ankara'da Basın Yayın Yüksek Okulunda bir yıl okuduktan sonra 1969 yılında girdiği Harb Okulu'ndan 1972 yılında mezun oldu.

11 Aralık 1979'da Jandarma Genel Komuranlığı tarafından İçel, Hatay, Gaziantep, Mardin, Urfa, Edirne, Kırklareli ve İzmir illerinde kaçakçılık olaylarını soruşturmakla görevlendirildi .

JİTEM yılları

20 Şubat 1980'de Trabzon'daki kaçakçılık olaylarının takibi ile görevlendirildi. Henüz Yüzbaşı rütbesindeydi. 12 Eylül sonrasında Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarına karşı mücadele etmek amacı ile istihbarat toplamak ve toplanan istihbarat ile operasyonlar düzenlemek amacıyla Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı (JİTEM) adı aldında faaliyet gösteren merkezi bir örgütlenmenin fikir babalığını yaptı ve doğrudan Jandarma Genel Komutanına bağlı olarak çalışacak olan JİTEM'in başına geçti.

Görevinden istifa etti

Ersever, bir süre sonra Aydınlık gazetesinden Soner Yalçın'a yaptığı açıklamalar ile Yeşil kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım ve bazı faili meçhuller ile ilgili bilgiler verdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in kuşkulu bir uçak kazasında ölümünün üzerinden bir ay kadar sonra 17 Mart 1993'de 30 arkadaşı ile birlikte görevinden istifa etti.

Geçim sıkıntısı

İstifa mektubunda "Güneydoğu'da yetkili organlar içerisinde oluşturulan bir çete, cereyan eden hadiselerin gerçek boyutlarının Türk Milleti tarafından görülmesini engellemektedir." diyor ve yaşanan gerçekleri ve PKK ile mücadelenin eksikliklerini kamuoyuna duyurmaya çalışacağını açıklıyordu.

Bu arada PKK ile psikolojik mücadele yöntemi olarak Ahmet Aydın takma adıyla, Üçgendeki Tezgah ve APO-PKK-Kürtler isimli kitapları yazmış, ancak geçim sıkıntısı içine düşmüştü.

Haber alınamadı

İşadamı Alparslan Ertuğ ile ilişki içindeydi ve eğer kendisine birşey olursa Güneydoğu'dan tanıdığı Hanefi Avcı'ya haber vermesini istemişti. Ersever Aydınlık gazetesine anlattıkları ile ilgili olarak mahkemeye ifade vermek için 24 Ekim 1993'de Ankara'ya gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Öldürüldü

1 Kasım'da Ankara, Çamlıdere'de sevgilisi Neval Boz'un, 2 Kasım'da Ankara, Polatlı'da itirafçı Murat Demir'in ve 4 Kasım 1993'de Ankara, Elmadağ'da Ahmet Cem Ersever'in cesetleri jandarma tarafından bulundu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.