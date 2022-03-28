Cemal Gürsel kimdir

Türkiye Cumhuriyeti dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in hayat hikayesidir.

Türkiye'nin dördüncü Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel, Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip. Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınlarından biri olan Cemal Gürsel, çok kritik bir dönemde görev yaptı. Özellikle Türkiye'nin yaşadığı toplumsal sorunlar devrinde görevde bulundu.

İşte Cemal Gürsel'e dair bazı bilgiler...

Cemal Gürsel 1895 yılında Erzurum’da doğdu. İlköğrenimini Ordu ilinde yaptı. Daha sonra Erzincan ve İstanbul’da askerî öğrenci olarak eğitim hayatını sürdürdü.

1915–1917 yıllarında Topçu Subayı olarak Çanakkale Savaşları'na katılan Cemal Bey, Filistin ve Suriye cephesinde görev aldı. Kurtuluş Savaşı’nın Batı cephesindeki bütün savaşlarına katıldı.

1929 yılında Harp Akademisi’ni bitiren Gürsel, 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. 3 Mayıs 1960'ta bir mektupla silahlı kuvvetlere veda ederek İzmir'e gitti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİ

27 Mayıs 1960 günü gerçekleştirilen askerî müdahaleden hemen sonra MBK'nın başına getirildi. 28 Mayıs'ta devlet ve hükümet başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilerini üstlenerek yeni hükümeti kurdu. Devrik Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanının idam edilmesinden sonra yeniden demokratik düzene dönülmesi ve 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında önemli rol oynadı.

Halkoyuna sunulan ve kabul edilen bu Anayasa gereğince 10 Ekim 1961’de yapılan seçimlerden sonra oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin dördüncü cumhurbaşkanı seçildi.

CEMAL GÜRSEL ÖLDÜ

1966 yılında başlayan rahatsızlığının görevini yapmasına engel olacak duruma gelmesi üzerine,TBMM kararıyla cumhurbaşkanlığı görevine son verildi.

1927 yılında Melahat Hanım’la evlenen ve bir çocuğu olan Cemal Gürsel, 14 Eylül 1966’da vefat etti.