Chucky karakterini canlandıran Ed Gale kimdir?

Haber Merkezi

Edward Gale, Hollywood'un görünmeyen yüzlerinden biriydi. Büyük karakterlere hayat veren, maskelerin ardında milyonların hafızasına kazınan bir oyuncuydu. Kariyeri boyunca korku, komedi ve fantastik dünyalarda iz bıraktı.

Edward Gale kimdir?

Edward Gale, 23 Ağustos 1963’te Plainwell, Michigan’da dünyaya geldi. Cücelik (dwarfizm) ile doğmuş olması, onun için bir engel değil; sadece farklı bir başlangıç noktasıydı.

Lise eğitimini Plainwell High School’da tamamladıktan sonra, 20 yaşında cebinde yalnızca 41 dolar ile Hollywood’un yolunu tuttu. Amacı yıldız olmak değildi; istikrarlı bir şekilde çalışan bir oyuncu olmaktı.

O dönemde aldığı “çok uzunsun” gerekçeli red mektubu, kariyerinin ironik başlangıç noktasıydı; mektubu ise oturma odasında gururla sergilediği bilinmektedir.

Sinema dünyasına adım atışı

1986 yılında, ilk büyük rolüyle sinema dünyasına güçlü bir giriş yaptı: Howard the Duck. Filmde karakterin kostümlü halini canlandıran Gale, Chip Zien’in seslendirdiği ördek karakterine fiziksel hayat verdi.

Hemen ardından, 1988’de korku sinemasının ikonik karakterlerinden biri olan Chucky’yi fiziksel olarak canlandırdı. Child’s Play, Child’s Play 2 ve Bride of Chucky filmlerindeki performansı, korku sinemasında kalıcı bir iz bıraktı. Yüksekten atlamalar, cam kırılmaları, kablo ile uçmalar, hatta vücudunu tamamen ateşe verme gibi pek çok dublörlüğü kendisi üstlendi.

Reklam kampanyalarında boy gösterdi

130'dan fazla yapımda rol aldı. 3rd Rock from the Sun, Just Shoot Me, My Name Is Earl, The Hughleys, Bones, Grounded for Life gibi popüler dizilerde yüzünü gösterdi. 'O Brother, Where Art Thou?' filmindeki “Little Man” rolü ise onu daha geniş bir kitleye tanıttı.

Gale aynı zamanda birçok reklam kampanyasında da yer aldı. Burger King, McDonald’s, Progressive Insurance, Nike ve Snapple gibi markaların reklamlarında boy gösterdi. Özellikle McDonald’s karakterlerinden “Birdie the Early Bird” olarak yaptığı uçuş sahnesi, nadir rastlanan performanslardan biri oldu.

Hukuki süreçleri ve ölümü

Kariyerinin sonlarına doğru, Gale'in ismi farklı bir şekilde gündeme geldi. Hayatının bir döneminde milyonları etkileyen karakterlere can verirken, son döneminde toplumun güvenini sarsan tartışmalara konu oldu.

2023 yılında, reşit olmayan bireylerle çevrim içi uygunsuz iletişim kurduğu iddialarıyla gündeme geldi. Her ne kadar soruşturmalar sonucunda yalnızca olası bir kabahat suçu yönünde işlem yapılmış olsa da, bu olaylar Gale’in mirasını tartışmalı hale getirdi. Ölümüne kadar LAPD ve Los Angeles İlçe Bölge Savcısı tarafından soruşturma altında kaldı.

Ed Gale, 27 Mayıs 2025’te, 61 yaşındayken Los Angeles’ta bir hospiste hayatını kaybetti.

Filmleri

Howard the Duck (1986)

Spaceballs (1987)

Child's Play (1988)

Chopper Chicks in Zombietown (1989)

Child's Play 2 (1990)

Dolly Dearest (1991)

Bill & Ted's Bogus Journey (1991)

The Jungle Book (1994)

Bride of Chucky (1998)

O Brother, Where Art Thou? (2000)

The Adventures of Rocky and Bullwinkle (2000)

Tiptoes (2002)

The Polar Express (2004)

L.A. Dicks (2005)

Marksman (2007)

The Gold & the Beautiful (2009)

Speed-Dating (2010)

Santa Preys for X-mas (2010)

The Amateur Monster Movie (2011)

365 Days (2011)

Mikeyboy (2013)

Crazy Town (2013)

Pandemonic (2020)

In Search of Tomorrow (2022)