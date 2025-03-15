Türk komedisinin önde gelen isimlerinden olan Şinasi Yurtsever kimdir

Haber Merkezi

Şinasi Yurtsever, oyunculuk kariyerini boyunca izleyicilerine unutulmaz karakterler sundu. Oyunculuk yeteneği ve eğlenceli karakterleriyle, Türk televizyon ve sinema dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Şinasi Yurtsever kimdir?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Yurtsever, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Yurtsever, 1997-2000 yılları arasında yayımlanan 'Küçük İbo' dizisinde Selçuk karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Bu dizideki performansı, onu tanınan bir isim haline getirdi.

Ardından, 'Yılan Hikâyesi', 'Kınalı Kar', 'Avrupa Yakası', 'Yabancı Damat', 'Bir Bulut Olsam' ve 'Aşk ve Ceza' gibi pek çok önemli televizyon dizisinde yer aldı. Her bir projede farklı karakterlerle izleyicilerin karşısına çıkarak oyunculuk yelpazesini genişletti.

Sinema kariyerindeki büyük çıkışı

Yurtsever, 2003 yapımı 'Yazı Tura' filmiyle sinemada da boy gösterdi. Bu filmde Basri karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından 'Hayatımın Kadınısın', 'Hokkabaz' ve 'Küçük Kıyamet' gibi yapımlarda rol alarak sinema kariyerini daha da pekiştirdi.

2011 yılında 'Çalgı Çengi' filminde nakliyatçı rolüyle hafızalarda yer etti. Ancak, asıl büyük çıkışını 2012 yılında başlayan 'İşler Güçler' dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle yaptı. Bu karakter, Yurtsever'in komedi yeteneğini ön plana çıkararak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

2013 yapımı 'Düğün Dernek' filminde Yılmaz karakterini canlandırarak, sinemada da komedi türünde önemli bir yer edindi.

2014 yılında başlayan 'Kardeş Payı' dizisinde, Hilmi karakteriyle komedi dünyasının aranan isimleri arasına girdi. Aynı yıl, 'Düğün Dernek 2' filminde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Evliliği ve vefatı

Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlendi.

13 Mart 2025 tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Tiyatro oyunları

1994 - Musluk

2024-2025 - Hücreler

Sunuculuk yaptığı projeler

2017-2018 - İlk Buluşma

2019 - Efsane Aile

Film ve dizileri

1996 - Hemşerim

1996 - Başka İstanbul Yok

1997 - Küçük İbo

1998 - Dış Kapının Mandalları

1988 - Örümcek

1999 - Yılan Hikayesi

2001 - Cinlerle Periler

2002 - Kınalı Kar

2003 - Alacakaranlık

2003 - Yazı Tura

2004-2007 - Yabancı Damat

2006 - Küçük Kıyamet

2006 - Hokkabaz

2006 - Hayatımın Kadınısın

2008 - Ayışığı

2008 - Avrupa Yakası

2009 - Vavien

2009 - Ramazan Güzeldir

2009 - Kapalıçarşı

2009 - Bir Bulut Olsam

2010 - Aşk ve Ceza

2011 - Sen de Gitme

2011 - Çalgı Çengi

2012 - İşler Güçler

2013 - Düğün Dernek

2014 - Kardeş Payı

2014 - Olur Olur!

2014 - Hadi İnşallah

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet

2016 - Geniş Aile 2: Her Türlü

2017 - Dört Köşe

2019 - Dengi Dengine

2020 - Tutunamayanlar

2022 - Gizli Saklı

2022 - Kendinden Kaçak

2023 - Organizasyon Bizim İşimiz

2023 - Üçlü Pürüz

2024 - İnci Taneleri

2024 - İyi Bir Aile Değiliz

2024 - Efsane

2024 - Tezgah

2025 - Yüzde İki

2025 - Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden