Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir

1974 Konya doğumlu Halit Oflaz, 2019'daki yerel seçimlerde Ak Parti Konya Çumra Belediye Başkanı seçildi. 3 Ağustos 2020'de koronavirüse yakalanan Oflaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halit Oflaz, 1974 yılında Konya Çumra'da dünyaya geldi.

EĞİTİM HAYATI

Konya Karatay Lisesi’nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını yapan Halit Oflaz, Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

ÇALIŞMA HAYATI

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı.

2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

AK PARTİ ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI HALİT OFLAZ

Halit Oflaz, 2019’da yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

3 Ağustos 2020 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüse yakalandığını duyuran Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 19 Ağustos 2020'de sabah saatlerinde tedavi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.