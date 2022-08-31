Cüneyt Özdemir kimdir

Gazeteci, sunucu, haberci ve yazar Cüneyt Özdemir'in hayat hikayesidir.

Türk basın tarihinin önemli gazetecilerinden olan Cüneyt Özdemir, yıllarca 5 N Bir K programnı hazırladı, sundu. Şimdilerde ise Amerika'da yaşayan ve burada gazetecilik faaliyelerine devam eden Cüneyt Özdemir, son zamanlarda tartışmaların odağı haline geldi.

Hükümetin liberal politikalarını beğenen ve eleştirilerin hedefi haline gelen Cüneyt Özdemir'in hayat hikayesi...

8 Şubat 1970'te, Ankara'da doğan Cüneyt Özdemir, ilk ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu.

Birand'ın öğrencisi oldu

Cüneyt Özdemir, 1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı, 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu.

1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.

Evlilik hayatı

Cüneyt Özdemir, ilk evliliğini 2006 Nisan ayında reklamcı Ayşe Bali ile yaptı, çift daha sonra boşandı. 2007 yılında Nefise Karatay ile adı anılan Cüneyt Özdemir, 3 Şubat 2011 tarihinde yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Paris Büyükelçiliği'nde evlendi.

Çalışmaları...

Cüneyt Özdemir gazetecilik yaşamı boyunca pek çok çalışmaya imza attı. İşte onlardan bazıları...

Belgesel

Kız Kulesi Efsanesi Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni Festival Araba Sevdası Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikâyesi Var Paranın Serüveni Suya Vurulan Altın Kelepçe...

TV programı

32. Gün 5N1K Siyaset Meydanı Soruyorum Fark Yaratanlar Sıra Dışı Bir Gün

Yazdığı kitaplar...

Komutan’ın Şüpheli Ölümü, ‘Eşref Bitlis Olayı’ - İletişim yayınları Ruh Hali - Parantez yayınları (Denemeler) Reytingsiz Sohbetler Kız Kulesi Efsanesi Düşsesi (Denemeler) Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim (Irak işgali) Flu (Denemeler) Cehennem Kafesi (Guantanamo) Ah Benim Yarım Aklım (Şiir) Önemli İşler Dairesi Eğlencesini Yitiren Ülke Suskunluk Dağının Zirvesinde Bir Millet Direniyor: 15 Temmuz Tanıklıkları Günebakan: Yaz Güneşinde Kurutulmuş Kelimeler...