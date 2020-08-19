Diego Godin kimdir

Futbolcu Diego Godin hangi takımlara transfer oldu ve kaç yaşında? Godin'in başarıları nelerdir? Diego Godin Dünya Kupası maçında başarılı mıydı?

6 Şubat 1986 yılında dünyaya gelen futbolcu Diego Godin, ilk olarak futbol hayatına 2003 yılında Cerro takımına girerek başladı.

Takıma girdiği ilk sezonda 10 maça girme şansını yakalayan Uruguaylı futbolcu sonraki sezonda ise performansını arttırarak kendi takımının ilk 11’ine girmeyi başarmıştır.

3 YILDA 63 MAÇA ÇIKTI

Bu giydiği formayı 2006 yılına kadar sürdürdü ve bu süreçte tam 63 maça çıktı. Çıktığı maçlarda da toplam 6 gol attı. Ayrılacağı son sezon ise takım kaptanı oldu. 2006-2007 sezonun başında ise gösterdiği performans ile Nacional takıma transfer oldu.

VİLLARREAL İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Yeni girdiği takımda ilk sezon vazgeçilmezler arasına giren Godin, takım ile birlikte tam 26 maça çıktı. Sezonun sonunda ise La Liga’da mücadele eden takımlardan biri olan Villarreal ile görüşmelere başladı ve 2007 yılında takımı 5 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezon forma giyen Godin, en popüler olduğu sezon da 24 maça çıktı. Toplamda ise 91 maça çıktı ve 4 gol attı.

ATLETİCO MADRİD'E GEÇTİ

Yıl 2010 olduğunda La Liga’ da oynayan başka bir takım olan Atletico Madrid ile anlaştı. 8.8 Milyon Euro karşılığında yeni girdiği takımı ile 5 yıl sözleşme imzaladı.

DİEGO GODİN'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Daha 19 yaşında iken Diego Godin Meksika’da forma giyerek Uruguay Milli Takım kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. 2007 Copa América ve 2011 Copa América'da oynayacağı için milli formasını ülkesine teslim etti.

EN BÜYÜK BAŞARISI DÜNYA KUPASI'NDAYDI

2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan milli takım kadrosunda da yer alarak kariyerinin en büyük başarılarından birisini kazanmıştır.