Adnan Bali kimdir

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin kariyerinin hikâyesidir…

Adnan Bali, stajyerlikte kapısından girdiği İş Bankası’nda bir kariyer grafiği çizdi. Adım adım bankanın pek çok biriminde çalıştı ve 9 yıldır da Genel Müdür unvanı ile çalışmaya devam ediyor. Peki Bali bu kariyer adımlarında nerelerden geçti?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Adnan 1962’de, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Bali ailesinin çocukları olarak dünyaya geldi.

Eğitimini ekonomi alanında sürdüren Bali, başarılı adımlar attı. 1986’da, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştu. Bu başarı adımlarını stajyerlikten başlayarak genel müdürlüğe kadar ilerlediği İş Bankası’nda attı…

İş Bankası’nda adım adım

Mezuniyetinin hemen ardından başladı İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndaki Stajyer Müfettiş Yardımcı görevine. Ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş unvanı ile 8 yıl çalıştı. Sıkı bir çalışma grafiği çizen Bali, 1994’e gelindiğinde Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. 1997’ye kadar süren bu görevini bir yıl sürecek Fon Yönetimi Müdürlüğü Grup Müdürlüğü görevi takip etti.

Bali, 1998’de, Fon Yönetim Müdürü olarak çalışmaya başladı. 4 yıllık görev sürecinin ardından 2002’de, İş Bankası Şişli Şubesi’ne Müdür olarak atandı. Burada 2 yıl çalıştı. 2004’te, yine Müdür unvanı ile Galata Şubesi’ne geçti. Burada da görevi 2 yıl sürdü…

Genel Müdür Adnan Bali

Bali, onu genel müdürlüğe götüren sondan bir önceki adımı 2006’da attı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 5 yıllık görevinin ardından 2011’de, Ersin Özince'nin yerine, İş Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bunlar istikrarlı adımlardı; 34 yıldır devam eden istikrarlı adımlar…

Bali, bugün 11 yıldır İş Bankası Genel Müdürü olarak kariyerini sürdürüyor. Bununla birlikte Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

Gönüllü yaptığı işler

Bali, kariyerinin yanında pek çok gönüllü üyelikte de bulundu. Mezun olduğu okul ile bağını koparmadı.

ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi olan Bali, ayrıca ODTÜ Rektörlük Danışma Kurulu’nda da üye olarak bulunuyor. Bununla birlikte Fenerbahçe SK Kongre Üyeliği bulunan Bali, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürüyor…

Damla Karakuş

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