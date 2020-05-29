Feriha Öz kimdir

Sancaktepe’de açılan Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ne adı verilen, Koronavirüs sebebiyle hayata veda etmiş Prof. Dr. Feriha Öz’ün hayat hikâyesidir…

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, 2 Nisan’da bugüne dek insanlara şifa olmak için çalışmış başarılı bir hekim olan Prof. Dr. Feriha Öz’ü de hayattan koparmıştı. Ancak daha sonra 6 Nisan’da, adının Sancaktepe’de yapılacak çok amaçlı hastaneye verilmesine karar verildi.

Bugün o hastane Sevgili Prof. Dr. Feriha Öz’ün adı ile açıldı. Şimdi onun adı hep yaşayacak…

Ruhu bir kere daha şad olsun…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Feriha 1933’te, İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldiğinde ailesi, ona ‘Ganime Feriha’ adını verdi.

Feriha temeli sağlam bir eğitim aldı. Çamlıca Kız Lisesi’nde orta ve lise eğitimini aldı ve 1951’de Fen Lisesi’nden mezun oldu. Ardından eğitimini tıp alanında sürdürdü. Mezun olur olmaz başladığı İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1957’de bitirdi. Mezuniyetinin ardından hekimliğe Yozgat’ın Akdağmağdeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak başlayan yan Feriha, akademik hayatına da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladı.

İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsü’ne asistan olarak atanan Feriha, 1962’de Uzman oldu. Akademik kariyerinde 1968’de Doçent, 1976’da da Profesör unvanını aldı…

Kariyeri

Dr. Öz, 1963-1972 yılları arasında, Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği’nde Patolog olarak görev aldı. Başarılı bir mesleki kariyer oluşturan yürüttüğü Prof. Dr. Öz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Üyeliği görevinden 2000’de emekli oldu.

Özel hayatına da başarılı bir evlilik sığdıran Prof. Dr. Öz, dünyaya iki de evlat yetiştirdi…

Prof. Dr. Öz, Koronavirüsten öldü

Prof. Dr. Öz 2 Nisan 2020’de, tedavi gördüğü Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Koronavirüs sebebiyle hayata veda etti. Acı haberi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, Twitter üzerinden duyurdu:

“Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili Hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekânı cennet olsun.”

İstanbul Tabipler Odası, ölüm haberini doğruladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da başsağlığı mesajı yayınladı:

"Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun."

3 Nisan’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde veda töreni yapılan Prof. Dr. Öz’ün cenazesi İstanbul’da, Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedildi…

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca)

Prof. Dr. Öz’ün adı, Sancaktepe’deki hastaneye verildi

6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nden video konferans ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Sancaktepe’de yapılan hastanede Prof. Dr. Feriha Öz’ün adının yaşatılacağını duyurdu. Açıklaması şu şekildeydi:

"Çok Amaçlı Acil Durum Hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimlerinin verildiği hastanelerin tabelaları asıldı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastanede Prof. Dr. Murat Dilmener'in, Sancaktepe'de inşa edilen çok amaçlı hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi yaşatılacak…”

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan)

Ve bugün, yani 29 Mayıs’ta Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz’ün adı ile hizmete girdi. Hastane, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın katılımı ile açıldı.

Yaklaşık 45 günde tamamlanan hastanenin açılışında konuşan Bakan Koca’nın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin Prof. Dr. Öz’e vefasını şu sözlerle ifade etti:

“Bizler ülkemize hizmet eden isimleri unutmayız. İşte vefamızı buralarda onların isimlerini yaşatarak gösteriyoruz.”

Prof. Dr. Feriha Öz, bu ülkeye hizmet etmiş, mesleğine gönül vermiş isimlerden sadece biri. Ne mutlu ki, adı şimdi sonsuz oldu. Mesleğine hayran, hayatlara dokunmuş, şifa olmak için çalışmış bir Feriha Öz geçti bu dünyadan…

İyi ki…

Damla Karakuş

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