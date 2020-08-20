Furkan Vakfı nedir? Alpaslan Kuytul kimdir?
Adana'da Furkan Vakfı'nın topladığı 41 tonluk etin, saklandığı depoya baskın düzenlenmişti. Peki Furkan Vakfır nedir? Alpaslan Kuytul kimdir? Kurban Bayramı ne zaman?
1994 yılında Alpaslan Kuytul tarafından kurulan dini bir vakıftır.
Alpaslan Kuytul aynı zamanda 'Furkan hareketi' diye tanımladığı oluşumun da liderliğini üstlenmektedir.
ALPASLAN KUYTUL KİMDİR?
Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi.
1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu.
1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur.
Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır.
Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.