Duygu Köseoğlu kimdir?

Youtuber Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu'nun sevgilisi kim? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?

Instagram paylaşımlarıyla kendinden söz ettiren Duygu Köseoğlu 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Sık sık bahsi geçen bir fenomen olan Duygu Köseoğlu, zaman zaman Twitter'ın trend topic listelerinde de yer alıyor. Bu da internet kullanıcılarının 'Duygu Köseoğlu kimdir' sorusuna cevap aramasına neden oluyor.

DUYGU KÖSEOĞLU HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU?

Boşanmış bir anne ve babanın çocuğu olan Duygu Köseoğlu, Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.

DUYGU KÖSEOĞLU'NUN YOUTUBE VE TWİCH YAYINLARI

Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şimdi de bilgisayar oynayarak Youtube da ve Twitch platformlarında yayınlar yapmaktadır.

DUYGU KÖSEOĞLU'NUN SEVGİLİSİ ONUR TURGUT

3 yıl boyunca menajerliğini yapan Onur Turgut ile birlikte olan Duygu Köseoğlu, Turgut'tan fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü belirterek, Turgut hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmıştır.