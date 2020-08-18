Emiliano Viviano kimdir
Fatih Karagümrük'e transfer olan 34 yaşındaki Emiliano Viviano, kaleci pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur.
Kariyerinde Arsenal, Sampdoria, SPAL gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki İtalyan kaleci Emiliano Viviano, son olarak Sporting’te forma giydi.
VİVİANO, İTALYA MİLLİ TAKIMI'NIN KALESİNİ DE KORUDU
Tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımı’nın kalesini ise 17 defa korudu.
Emiliano Viviano, son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.