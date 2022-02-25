Fahri Korutürk kimdir

Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı, Fahri Korutürk'ün hayat hikayesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı, eski Genelkurmay Başkanı ve daha pek çok devlet görevlerinde bulunan, soyadı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen, 1987'de hayatını kaybeden Fahri Korutürk'ün hayatına dari notlar...

Fahri Korutürk, 1903 yılında İstanbul’da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi’ne girdi. üç sene sonra Deniz Harp Okulu’nu,bitiren Korutürk 1933 yılında Deniz Harp Akademisi’nden diplomasını aldı.

1 Mart 1923 - 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Hamidiye ve Yavuz gemilerinde tahsil ve staj görmüştür. Çeşitli gemilerde görev yaptıktan sonra, 1931 yılında girdiği Deniz Harp Akademisi'ni 1933 yılında bitirerek Kurmay Subay oldu.

Muhtelif gemi ve karargâh görevleri ile Roma ve Berlin Deniz Ataşelikleri'nde bulunmuştur. 1936'da Montreux (Montrö) Boğazlar Konferansı'na askerî uzman olarak katıldı.



1950'de Tuğamiral olan Korutürk, bu rütbe ile İstanbul Deniz Komutanlığı ve Denizaltı Filosu Komutanlığı yapmıştır. 1953'de Tümamiral olmuştur. Bu rütbe ile Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Eğitim Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı.

Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra Roma, Berlin ve Stockholm’de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

BÜYÜKELÇİLİK YAPTI

1936’da Montrö Boğazlar Konferansı’na askerî uzman olarak katıldı.1950'de yılında amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yapan Korutürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960'ta emekli olduktan sonra Moskova Büyükelçiliği’ne atandı. Ardından Madrit Büyükelçiliğine getirildi. 1965'te istifa ederek Türkiye'ye döndü.

CUMHURİYET SENATOSU

1980 yılında yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı ve 12 Eylül 1980 askerî müdahalesine kadar Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği sürdü.

ALTINCI CUMHURBAŞKANI

1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce üç partinin desteğiyle 15'inci turda 365 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

FAHRİ KORUTÜRK ÖLDÜ

Fahri Korutürk, 12 Ekim 1987'de vefat etti.