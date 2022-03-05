Hakan Fidan kimdir

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı, Hakan Fidan'ın hayat hikayesidir.

Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kara kutusu, Başkanı. Fidan'nın sesini nasıl olduğuna dair bile bir fikrimiz yok. Onun döneminde istihbaret önemli ivmeler kazandı.

Hakan Fidan'ın MİT Başkanı olmasından sonra özellikle İsrail çok rahatsız oldu. Orta Doğu'da dengeleri değiştirmesiyle bilinen Hakan Fidan, bazı devletler için korkulu rüya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi için yıllar önce şunu söylemişti.

"Hakan Fidan, benim sır küpümdür."

ANNESİNE DÜŞLÜNLÜĞÜYLE BİLİNİR

Hem yurt dışında hem de yurt içinde önemli operasyonlara imza attı. Hakan Fidan annesine olan düşkünlüğü ile biliniyor. Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı.

15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu.

TEŞKİLATIN DIŞINDAN ATANDI

MİT Müsteşarlığı'na kuruluşundan 1992 yılına kadar korgeneral rütbeli subaylar getiriliyordu. MİT Müsteşarlığı'na getirilen Sönmez Köksal'dan sonra dışarıdan teşkilatın başına gelen ikinci isim Hakan Fidan oldu.





MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTEDİ

Hakan Fidan 2015 Genel Seçimleri'nde görevinden istifa ederek Ak Parti Ankara Milletvekili Adayı oldu. Gerekçesi ise, çok yorulduğunu ve görevi bırakmak istediğini açıkladı. Bunun üzerine istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyerek MİT Başkanlığına tekrar döndü.

HAKAN FİDAN'A DAİR...

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı.

Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki Nato Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda üç yıllığına görevlendirildi.

Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD Kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi. University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.



