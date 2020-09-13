Halil Kumova kimdir?

Zalo isimli filmin çekimlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki Halil Kumova kimdir? Detaylar haberimizde...

Malatya'da Zalo isimli filmin çekimlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova için koronavirüs testi yapıldı.

Kumova'dan alınan örneklerle yapılan testin pozitif çıktığı öğrenildi. Birçok dizi ve filmde rol almış oyuncunun hayatı ise merak konusu. Peki Halil Kumova kimdir?

HALİL KUMOVA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, 23 Mart 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.

Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynadı. Ölümüne kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

HALİL KUMOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİLER

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)



Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)



Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)



Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)



Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)



Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)



Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)



Not Defteri (Nusret, 2014)



Küçük Kıyamet (Baba, 2014)



Karagül (Sadık Ağa, 2013)



Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)



Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)



Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)



Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)



Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)



Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)



Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)



Ömre Bedel (Akif, 2009)



Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)



Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)



Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)



Tek Türkiye (Halil, 2007)



Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)



Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)



Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)



Son Yaprak (Yaver, 2004)



Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)



Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)



Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)

Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)



Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)



En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)



Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)



Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)



Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)



Gerçek Kesit (1993)



Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)