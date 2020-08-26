Halis Karataş kimdir? Halis Karataş kaç yaşında? Halis Karataş nereli? Gazi koşusunu kaç kez kazandı

Ünlü jokey Halis Karataş, Sivas'ta doğdu, futbola ilgili olsa da babası ve ağabeyi vasıtasıyla 14 yaşında jokeyliğe başladı. İşte Halis Karataş'la ilgili tüm merak edilenler...

Halis Karataş, Bold Pilot adlı at ile 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı.

Söz konusu rekor 2016 yılına kadar aşılamamıştı. Üst üste 7 yarışı kazanan Karataş, Türkiye rekoru kırdı.

İşte Halis Karataş hayatı...

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Ünlü jokey, 2 Ekim 1972 tarihinde Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı.14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

HALİS KARATAŞ GAZİ KOŞUSUNU KAÇ KEZ KAZANDI?

Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağustos 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır. 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur.

Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır.