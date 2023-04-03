Halit Akçatepe kimdir Türk Sineması'nın usta isimlerinden olan, Hababam Sınıfı'nın Düdük Necmi'si olan Halit Akçatepe'nin hayat hikayesidir.

Halit Akçatepe... Yeşilçam Sineması'nın komik ve mizah dolu bir sanatçı. Hayatı boyunca pek çok yapımda bulundu, filmlerde ve tiyatro oyunlarında görev aldı. Hababam Sınıfı filminde Düdük Necmi rolünde olan Halit Akçatepe'ye dair...

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Akçatepe, Hababam Sınıfı filmlerindeki Paşa Nuri tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe ile Yeşilçam filmlerinde "anne" rolünü başarıyla üstlenen Leman Akçatepe'nin oğlu olarak 1 Ocak 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken Nasreddin Hoca Düğünde filminde rol alarak adım atan Akçatepe, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne başladı ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda oyuncu olarak görev aldı.

Başarılı oyuncu, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde eğitim gördü. Bir yıl Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde okuduktan sonra askere gitti.

Askerlik hayatı

Akçatepe, vatani görevini yedek subay olarak 1959'da Ankara'da yaptı. Hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldıktan sonra, derslere girmek yerine, üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı.

Muammer Karaca Tiyatrosunun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.

Halit Akçatepe, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1960'ta Oda Tiyatrosu'nda "Sel" adlı piyesle başladı. Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalıştı. Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı Üç Arkadaş filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile oynayan sanatçı, aynı dönem Ertem Eğilmez'le tanıştı.

"Kadrolu oyuncuydum"

Ertem Eğilmez filmlerinin sevilen yüzü olan sanatçı, verdiği bir röportajda, Eğilmez'den çok şey öğrendiğini belirterek,

"Arzu filmin kadrolu oyuncusuydum. Çekeceğimiz senaryo üzerinde çalışmak için toplanırdık şirkette. Senaryo üzerinde çalışırdık. Ben arada bir Ertem Abi için kahve yapardım. Ertem Abi'ye biri oyuncu önerisinde bulunduğunda, 'Çok iyi bir oyuncu, mutlaka oynat' falan gibi önerilere kulak asmazdı. İsterse dünyanın en iyi oyuncusu olsun hiç önemli değildi. İllaki bir filmde küçük bir sahnede oynayacak sonra geçip karşısına onu seyredecek. Resimde istediğin kadar yakışıklı ol, güzel ol, hiç önemli değildi onun için. Oyununu görür ona göre bir sonraki filmde oynatacaksa karar verirdi."

"Tatlı Dillim"

Usta oyuncu, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin Akçatepe'den olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle tanınırlığını arttırdı.

Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan 1975 yapımı Hababam Sınıfı filminde Güdük Necmi karakterini oynayan Akçatepe, daha sonra Arzu Film'den ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı.

Halit Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren, Şaban Askerde, Kaygısızlar, Yazlıkçılar ve Bizimkiler adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sanatçı, 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü.

Halit Akçatepe öldü

Rol aldığı duygusal komedilerde karakter rollerini oynayan Akçatepe, sanat hayatı boyunca 70'ten fazla sinema filmi, birçok tiyatro oyunu ve reklamda rol aldı.

Sinemanın yanı sıra çok izlenen televizyon dizilerinde de başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Akçatepe, unutulmaz karakterlerle Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu.

Kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da 31 Mart 2017'de 79 yaşında vefat eden sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.