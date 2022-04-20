Hasan Saka kimdir

Eski Dış İşleri Bakanı, siyasetçi ve devlet adamı Hasan Saka'nın hayat hikayesidir.

Hasan Saka Saka oğulları ailesinden Trabzonlu Hafız Yunus efendinin oğludur. 1885 de Trabzon'da doğdu. Trabzon Askeri Rüştiyesi ile Mülkiye İdadisini birincilikle bitirdi.

Hasan Saka'ya dair...

1908 İnkılabından sonra Mülkiye Mektebini ikmal ile Paris'te Siyasi İlimler Mektebinde İktisat ve Maliye tahsil etti. Yurda dönüşünde Mülkiye Mektebinde İktisat ve Maliye dersleri okutmuştur. İstanbul Meclisinin son yıllarında Trabzon Milletvekili oldu.

Trabzon vekili seçildi

Hasan Saka, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşundan sonra yine Trabzon Millet Vekili seçilmiş, Lozan Konferansına üye olarak katıldı.

Ticaret ve Maliye Vekilliklerinde bulunmuş ve Maliye Vekilliğinden ayrıldıktan sonra Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliğine seçilmiş ve aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesinde ve Siyasal Bilgiler Okulunda Profesör olarak görev yaptı.

Hasan Saka; çeşitli Kongre ve Konferanslarda Türkiye'yi temsil etmiş, Balkan Dostluk Derneği başkanlığında bulunmuş ve 1934 de İstanbul'da toplanan Parlamentolar Konferansında başkanlık etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu başkanlığını yapmış, 13 Eylül 1944 den 10 Eylül 1947 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığını yaptı.





Başbakanlık görevi

Saka, Birleşmiş Milletlerin Kurulması amacıyla 1945 Haziran ayında Sanfransisko'da toplanan Konferansa Türk görüşme heyeti başkanı olarak katılmış, 5 Eylül 1947 de Başbakan olmuş ve 14 Ocak 1949 da ayrıldı.

Hasan Saka öldü

Hasan Saka, 29 Temmuz 1960'da hayatını kaybetti.