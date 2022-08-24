Hayati Yazıcı kimdir

Ak Parti'de bakanlık yapan ve partinin kuruluşunda yer alan siyasetçi ve avukat Hayati Yazıcı'nın hayat hikayesidir.

Rize'li olan Hayati Yazıcı Ak Parti'nin kuruluşunda yer aldı ve halen de aktif olarak Ak parti'de görev yapıyor. Parti'nin ileri gelenlerinden olan Hayati Yazıcı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

Hayati Yazıcı'nın kısa hayat hikayesi...

Hayati Yazıcı, 23 Mayıs 1952’de Rize Çayeli’nde doğdu. İlkokulu Buzlupınar Köyü’nde okudu. Orta öğrenimini Trabzon ve Erzurum İHL’nde tamamladı.

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Yazıcı, 1976 yılında hakim adayı olarak İstanbul Adliyesi’nde kamu görevine başladı.

Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı Hakimliklerinde bulundu. Yazıcı, 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Erdoğan'nın avukatlığını yaptı

Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Yazıcı, bu süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak da görev yaptı.

Ak Parti'nin çekirdek kadrosunda yer aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi`nin kuruluş sürecinde yer alan Yazıcı, partinin Kurucu Üyesi oldu.03 Kasım 2002 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Kasım 2002`den itibaren beş yıl süre ile AK Parti`nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



Yazıcı, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.





Farklı görevlerde bulundu

23. Dönemde İstanbul, 24. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 61. Hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. 01 Kasım 2015 günü yapılan genel seçimde İstanbul Milletvekili seçildi.

