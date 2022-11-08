Hulusi Akar kimdir

Eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın hayat hikayesidir.

15 Temmuz hain darbe girişiminde derbest edilerek, hain askerlerce gözaltına alınan Hulusi Akar, darbe girişiminden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Hem dış politikada hem de iç politikada etkin söz sahibi olan Hulusi Akar'ı tanıyalım...

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi Akar, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulu'ndan, 1973’te Piyade Okulu'ndan ve 1982’de Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı yaptı

2011’de orgeneralliğe terfi etmesini müteakip, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Genelkurmay Başkanlığı görevi esnasında "Terörle Mücadele Harekatı" çerçevesinde yurt içinde Çukur Operasyonları; sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve İdlib Harekatı'nı icra etti.

Çeşitli ödüller aldı

Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Hulusi Akar, ayrıca TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası ve bazı ülkeler tarafından çeşitli madalyalara değer görüldü.

Akar; Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Programlama ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler konulu akademik programlara katılmış, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.





Milli Savunma Bakanlığı görevi

09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.