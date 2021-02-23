Dardanel'in sahibi Niyazi Önen kimdir? Niyazi Önen nereli, kaç yaşında?

Dardanel'in sahibi Niyazi Önen merak edilen isimler arasına girdi. Niyazi Önen kimdir, nereli?

Dardanel'in sahibi Niyazi Önen gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Hayatına ve kariyerine dair bilgilerin araştırıldığı Niyazi Önen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Niyazi Önen'in hayatı ve biyografisi..

DARDANEL'İN SAHİBİ NİYAZİ ÖNEN KİMDİR?

1950 senesi Çanakkale’de dünyaya gelen Niyazi Önen, evli ve iki çocuk babasıdır. Dardanel adlı ton balığı firmasını kuran Niyazi Önen her zaman ilginç yaşam hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmiş biridir.

1960’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken bol olaylı günler geçirmiş; propagandalar, çatışmalar ve boykotların yapıldığı yıllarda okula devam etmiştir.

İktisat Fakültesi’nin sosyal demokrasi derneğinin başkanlığını yapmış ve o dönemlerde üniversitede asistan olarak kalmayı düşünmüştür. Siyaset ile iş adamlığı arasında tercih yapan ve işi seçen Önen, babasının yanında her işi öğrenmiştir.

SU ÜRÜNLERİ İŞİNE GİRDİ

Üniversite hayatı sonunda Turgut Özal iktidarı döneminde ekonomik sistemin etkisiyle su ürünleri pazarı işine girmiştir.

1984 senesinde Ziraat Bankası’ndan tarımsal sanayi kredisi almış ve Çanakkale’de ilk fabrikasını açmaya karar veren Önen şirketin adını Çanakkale’nin mitolojik unsurlarından olan Dardanel’den almış ve Dardanel Gıda ile yurtdışına meyve ihraç etmiştir.

Şirket dondurulmuş hamsi ve sardalya ile başlayıp orkinos ve balık konservesi işi ile büyümüştür. Halen konserve ve dondurulmuş balık işinde sayılı firmaların başında gelmektedir.

Ticarette ve yöneticilikteki bir çok ödül almıştır. Bunlardan; Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in verdiği Şükran Plaketi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin verdiği Fahri Doktora Payesi başlıcalarıdır.

DARDANEL TON FABRİKASI NEREDE?

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Şirket, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuş olup Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisidir. Şirketin merkezi ve fabrikası Çanakkale'de yer almaktadır.