Fatih Er kimdir?

TRT'nin yeni Genel Müdür Yardımcısı olarak ismi açıklanan gazeteci Fatih Er'in kısa hayat hikayesidir.

Fatih Er.

1979 Konya doğumlu gazeteci, meslek hayatına yerel medyada başladı.

Yerelde yaptığı çalışmalar ve ses tonundaki farklılıkla dikkatleri üzerine çeken Fatih Er, 1998 yılında Kanal 7 haber merkezinde profesyonel olarak gazeteciliğe adım attı.

Aynı zamanda Kanal 7 haberin haber metinlerini de seslendiren Er, kısa süre sonra gerek sahada ve gerekse stüdyoda izleyicilerle buluştu.

HABER 7'DEN SONRA STAR HABER'DE DIŞ HABERLERE

Fatih Er Kanal 7'nin ardından Star Haber'de dış haberler prodüktörü ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

Medya eğitimi için gittiği Avustralya'da farklı medya kuruluşlarında çalışan Fatih Er, burada da büyük tecrübe edindi.

TV NET, KANAL 24 VE TRT

TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde dış haberler editörü ve sunucu olarak yer alan Fatih Er, 2009-2012 yılları arasinda TRT'nin Kudüs muhabirliği görevini yürüttü.

Bu yıllarda birçok sıcak çatışmanın arasında kalan Er, çok önemli özel haberlere de imza atıyordu.

Fatih Er, Arap Baharı sürecinde Mısır, Tunus ve Libya'da imza attığı haberlerle adını hem Türkiye'de hem de dünyada duyurdu.

A HABER DÖNEMİ

Daha sonra El Cezire Türk ekibine dahil olan Fatih Er, 2013-2014 yıllarında A Haber'de editör-sunucu ve kıdemli-muhabir olarak görev yaptı.

Aynı dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Televizyon Haberciliği dersleri verdi.

TRT WORLD'UN KURUCU ÜYELERİNDEN

Türkiyenin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon Kanalı TRT World’un kurucu üyelerinden biri olan Fatih ER, aynı kanalda 2017-2019 yılları arasında Haber ve Programlar Direktörü görevini yürüttü.

Son olarak TRT İngiltere temsilcisi olarak çalışan Er, iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Hatice hanımla evli olan Fatih Er, Belkıs Meryem adında bir kız çocuk babasıdır.