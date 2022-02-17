İsmail Cem kimdir

Eski Dış İşleri Bakanı, gazeteci, yazar İsmail Cem'in hayat hikayesidir.

1940 İstanbul doğumlu olan İsmail Cem, Türk devlet ve siyaset adamıdır. Bülent Ecevit Hükümetlerinde Dış İşleri Bakanlığı görevini yürüten İsmail Cem'e dair...

1959’da İstanbul Robert Koleji’nden ve 1963’te Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1981’de Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset sosyolojisi dalında Lisans Üstü eğitimi yaptı.

GAZETECİLİK KARİYERİ

1963'ten başlayarak çeşitli gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü yapmış ve 1971 - 1974 tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığı, 1974 -1975 tarihleri arasında Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü,1987 - 1991 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili, 1995 - 1999 tarihleri arasında Kayseri Milletvekili, 1996 da Demokratik Sol Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Üyesi, 1989 -1991, 1993 - 1995 tarihleri arasında AKPM Sosyalist Grubu Başkan Vekili, 1996 da AKPM ve BAB Asamblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve Avrupa Medya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğini yürüttü.

SİYASİ GEÇMİŞİ

7 Temmuz l995 – 6 Ekim 1995 tarihleri arasında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı, 30 Haziran 1997-11 Temmuz 2002 tarihleri arasında 55, 56 ve 57. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Uygulamada Türk Dış Siyaseti konulu dersler verdi.. İngilizce ve Fransızca bilen İsmail Cem, derin entelektüel kimliğiyle öne çıkmaktaydı.

İSMAİL CEM ÖLDÜ

7 Ocak 2007'de hayatını kaybeden İsmail Cem, tevazusuyla bilinmekteydi. Türk siyasi hayatına önemli izler bırakan İsmail Cem'e Allah'tan rahmet diliyoruz.

YAYINLANMIŞ BAZI ESERLERİ

ismail Cem hayatı boyunca pek çok kitap ve makale kaleme aldı. İşte yazdığı bazı kitaplar...

Türkiye'de Geri kalmışlığın Tarihi, Türkiye Üzerine Yazılar, 12 Mart, TRT'de 500 Gün, Siyaset Yazıları, Geçiş Dönemi Türkiye'si, Sosyal Demokrasi Yada Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir?, Türkiye'de Sosyal Demokrasi, Engeller ve Çözümler, Yeni Sol, Soldaki Arayış, Gelecek İçin Denemeler, Mevsim (Fotoğraflar), 21 Yüzyılda Türkiye, Türkiye Avrupa Avrasya I, Avrupa'nın Birliği ve Türkiye.