İsmail Hakkı kimdir

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu İsmail Hakkı'nın hayat hikayesidir.

Yaptığı paylaşımlar ve sarf ettiği sözlerden dolayı son günlerde hedefte olan ve hükümeti desteklediği için sıkça eleştirilen İsmail Hakkı, başarılı bir sinema ve tiyatro oyuncusudur. Ama sanatçı kimliği ve durduğu yer itibariyle bazı kesimlerin de hedefi haline gelmiş bulunmakta.

İşte İsmail Hakkı'ya dair bazı bilgiler...

İsmail Hakkı, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da eğitim gördü.

Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde yer aldı.

Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı olan KonTV 'nin de kurucu kadrosunda yer aldı, burada beş sene çalıştı.

Eğitimini aldığı uluslararası siyaset biliminin aksine kariyerini oyunculuk üzerine yönlendirdi ve bu alanda yurt dışında dahil olduğu projelerin yanı sıra pek çok ulusal projeye de imza atan Hakkı, halen çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında yer almakta.

Farklı dillerde oyunculuk

İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu İsmail Hakkı, birçok dilde de oyunculuk yapmaktadır.

Yer aldığı yapımlar

Oyunculuk kariyerine Mihrali dizisiyle başlayan İsmail Hakkı; Mihrali, Bedel, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gazi, Geniş Aile, Sakarya Fırat, Bir Yusuf Masalı, Son Çıkış, Kardeş Payı, Milat ve Cesur Yürek dizilerinde rol aldı.

Sevilen oyuncu; Recep İvedik, Dinle Neyden, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi Temel ve Bırakma Beni isimli sinema filmlerinde de oynadı.