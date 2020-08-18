Jose Sosa kimdir?

35 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Arjantin'in Carcanara eyaletinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu evli ve ikiz kız babasıdır.

GENÇ YAŞTA BAYERN MUNIH'E TRANSFER OLDU

Estudiantes formasıyla futbol hayatına başlayan Sosa, başarılı futbolunun ardından 2007 yılında Bayern Münih'e 9 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2009 yılında eski takımı Estudiantes'e kiralanan Sosa, ardından da Napoli'ye 3 milyon euroya satılmıştır.

BEŞİKTAŞ'TA TEKRAR PARLADI

Kariyerinde sırasıyla Metalist Kharkiv, Atletico Madrid ve Beşiktaş formaları giyen Sosa en iyi sezonlarından birini de siyah-beyazlı formayla geçirmiştir. Metalist'ten kiralık olarak Türkiye'de forma giyen Sosa'yı transfer eden Beşiktaş, ardından futbolcuyu 7.5 milyon euroya İtalyan devi Milan'a satmıştır.

TRABZONSPOR KARİYERİ BAŞLADI

Başarısız bir sezonun ardından 2017 yılında Trabzonspor'a kiralanan Arjantinli, bonservisinin de 3.4 milyon euroya alınmasıyla birlikte 3 yıldır Trabzonspor'da forma giymektedir.

Sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun şu anda bonservisi elinde bulunmakta.